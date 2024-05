Kicillof alienta el paro, suma intendentes y se queda con una silla de Milei y Massa

Axel Kicillof ocupa los lugares que dejaron vacíos Javier Milei y Sergio Massa. Uno presentará su libro en el Luna Park y el otro en el Estadio Direct TV en Malvinas Argentinas. En cambio, el gobernador jugará casi de local y será quizás el único dirigente político de peso y en funciones hoy en presentarse en la Feria del Libro, a excepción de la reaparición de Marcos Peña, el exjefe de gabinete de Mauricio Macri que también presentó su libro, y de Horacio Rodríguez Larreta a quien ya se vio varias veces paseando por los pasillos de La Rural.

El gobernador de Buenos Aires se mueve en simultáneo. En conversación con dirigentes sindicales de peso se convirtió en uno de los sostenes del paro nacional del jueves. El lunes incluso recibió al Consejo Federal del Trabajo que reúne a ministros y secretarios de Trabajo de varias provincias. Estuvo Héctor Daer del triunvirato de la CGT que lanzó la medida de fuerza para este jueves y representantes de las dos CTA. El eje central fue el rechazo a la Ley Bases con la que Milei busca imponer una profunda reforma laboral y que ya se discute en plenario de comisiones en el Senado.

Estrategia de contraste

El objetivo mayor de Kicillof, casi en soledad tras la derrota electoral del peronismo el año pasado, es mostrar el contraste entre su gestión y sus ideas con las del plan libertario. Cada uno de sus actos es un mojón en ese camino en el que ya algunos dirigentes lo posicionan como precandidato a Presidente mientras otros del propio riñón kirchnerista lo resisten.

Días atrás en su visita a Berazategui el gobernador sumó al histórico Juan José Mussi que le prepara un acto en la universidad Arturo Jauretche. Mussi fue desoído por Alberto Fernández y Cristina Kirchner cuando les reclamó no pelearse para evitar un triunfo de la derecha, allá por 2022.

También el lunes Kicillof se mostró con los intendentes de Ensenada, Mario Secco, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Ambos, junto al exsecretario general de La Cámpora, el ministro bonaerense Andrés 'Cuervo' Larroque, lo alientan para que dé un paso más en su proyección electoral. El lunes estuvieron juntos en distintos actos en los que el gobernador volvió a defender el rol del Estado.

La inversión en obras, ayuda social, salud y educación siguen siendo las banderas con las que el exministro de Economía enfrenta a Milei, un Presidente que lo bautizó como "El soviético", en alusión a las ideas comunistas.

El año pasado en campaña Kicillof con el intendente Mario Ishii en la obra de la universidad paceña

Kicillof no resiste el mote y se subió días atrás a un edificio en Berazategui para mostrar la inmensidad del abandono. Sobre el esqueleto de ladrillos y cemento que quedaron del plan PROCREAR reclamó la continuidad de un plan de 1400 viviendas. Dos de esos edificios están cerca del final de obra. Buenos Aires no tiene injerencia porque no se trata de un trabajo tripartito -Nación, Provincia y municipio- y por lo tanto no puede decidir.

En ese marco el gobernador acordó con el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis -exministro de la Nación- que pida el traspaso al distrito. Katopodis todavía espera que le conceda audiencia el ministro de Economía, Luis Caputo, el único al que pide ver por considerar que ningún otro ministro tiene su poder de decisión.

En diálogo con distintos empresarios involucrados en las obras, Kicillof y Katopodis buscan presionar a la Casa Rosada . No han tenido éxito ni creen, por ahora, poder tenerlo. La Cámara Argentina de la Construcción es destinataria de los enojos del Presidente que subraya como sinónimos la obra pública y la corrupción.

Axel Kicillof entregó viviendas en Avellaneda junto a Jorge Ferraresi

Acto con rectores universitarios

En cambio la provincia puede avanzar con las obras en escuelas paradas pero de ejecución tripartita. Este viernes 10 de mayo en el marco de la Feria del Libro, y en coincidencia con la celebración del día de Buenos Aires, Kicillof reclamará a Milei el financiamiento de las universidades.

Será un acto en continuidad con la marcha del 23 de abril en el que el gobernador aprovechará la vidriera e insistirá con la necesidad de avanzar con las obras en edificios universitarios de la provincia. Descarta que la respuesta será negativa y ofrecerá asumir el costo. Por ejemplo, es su idea para el edificio de la Universidad de José C. Paz, otro posible ‘elefante blanco' si pierde continuidad.

No es inocente la puesta en escena que preparan cerca del gobernador. En el stand bonaerense dieron asilo a otras universidades del país que solían tener un lugar en el espacio alquilado por el Ministerio de Educación de la Nación. Como se sabe fue uno de los recortes dispuestos por Milei que terminó enfrentado y acusando a los organizadores de la Feria de preparar un boicot en su contra para el día en que preveía la presentación de su nuevo libro.

En el acto previsto para las 16 de este viernes en la Sala Hernández, bajo el título de "Universidad pública y gratuita: pensamiento crítico y desarrollo nacional", Kicillof compartirá mesa con varios rectores. Estará la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento Flavia Terigi; el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, y la rectora de la Universidad del Comahue -Río Negro y Neuquén- Beatriz Gentile.

Probablemente no falte su evaluación del paro nacional ni una alusión a la Ley Bases.