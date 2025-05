Adiós, dólar: estos billetes serán rechazados en bancos de todo el país

A partir de este mes, una nueva medida impulsada desde Estados Unidos, impactará en la circulación de dólares a nivel global y también alcanzará la política cambiaria de Argentina.

Los billetes de dólar serán rechazados por bancos, cajeros y comercios minoristas en EE. UU. y el resto del mundo. Cabe destacar que esta medida alcanza únicamente a las piezas "mutiladas" que cuenten con cortes en sus bordes o estén deteriorados por el paso del tiempo.

Esta iniciativa es liderada por la Oficina de Grabado, el Servicio Secreto y el Comité de Disuasión de Falsificación Avanzada (ACD), y tiene como objetivo reforzar la seguridad del sistema monetario.

Fin del dólar: ¿qué billetes saldrán de circulación?

Tal como explicitó la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), los billetes que serán rechazados en bancos y cajeros automáticos, en Argentina y otras latitudes, son aquellos que presenten:

Cortes, esquinas faltantes o daños físicos visibles

Desgaste por humedad o exposición a altas temperaturas

Manchas, decoloración o marcas que dificulten su uso

Asimismo, una observación que no debiera ser pasada por alto es que esta medida de la Fed incluye tanto billetes actuales de corriente circulación, como las antiguas denominaciones de u$s 500, u$s 1.000 y u$s 10.000, que, aunque ya no se emiten, aún circulan.

Esta iniciativa es liderada por la Oficina de Grabado, el Servicio Secreto y el Comité de Disuasión de Falsificación Avanzada (Fuente: Archivo).

Adiós al dólar: ¿Cómo impacta esto en Argentina?

En nuestro país, esta medida podría afectar especialmente a quienes operan con dólares en efectivo. Aunque el rechazo obligatorio se aplica en EE.UU., los bancos con sede en Argentina, tales como BBVA, Santander, Galicia e ICBC, entre otros, pueden adoptar políticas similares.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo para que las entidades financieras acepten dólares "cara chica" (anteriores a 1996) y billetes deteriorados, sin transferirle al cliente el costo de enviarlos a la Reserva Federal.

Sin embargo, la aceptación depende de cada banco, por lo que se recomienda consultar antes de llevar dólares físicos para cambiar o depositar.

Dólares nuevos: ¿cuándo comienzan a circular estos billetes?

La Reserva Federal planea lanzar nuevas versiones de los billetes de:

u$s 50 en 2028

u$s 20 en 2030

u$s 5 entre 2032 y 2035

u$s 100 entre 2034 y 2038

Estos rediseños incluirán medidas de seguridad más avanzadas para combatir la falsificación.

Los billetes mutilados de dólar serán rechazados por bancos, cajeros y comercios minoristas en EE. UU. y el resto del mundo (Fuente: Archivo).

¿Cómo identificar un billete falso?

Para detectar si un billete es auténtico, hay que tener en cuenta ciertas características:

Hilo de seguridad visible contra la luz con la palabra "USA"

Banda de seguridad 3D que cambia al inclinar el billete

Tinta que cambia de color en la esquina inferior derecha

Marca de agua visible al trasluz

Microimpresiones alrededor del diseño

Textura en relieve al tacto

Los dólares guardados en mal estado o emitidos hace muchos años podrían llevarle complicaciones a sus portadores. Es importante la constante consulta a las entidades bancarias, puesto que algunas podrían aceptar estos billetes e incluso canjearlos sin costo.