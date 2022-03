Acuerdo con el FMI: Juntos por el Cambio resolvió habilitar el debate y el Ejecutivo tendrá la ley mañana

Los senadores de Juntos por el Cambio decidieron habilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley que habilita la reestructuración de la deuda de u$s 44.000 entre el Gobierno y el FMI. El oficialismo da por descontado que mañana tendrá sancionada la iniciativa y evitará así caer en default. Especulan que el proyecto, que en Diputado fue rechazado por los legisladores que responden a Máximo Kirchner, podría cosechar unos 60 votos en la Cámara alta .

Pese a los intentos por parte del ala más dura del PRO de habilitar el debate en el recinto -para no respetar los tiempos reglamentarios- solo si el Poder Ejecutivo se comprometía a no aumentar las retenciones no hizo mella entre los senadores de JxC .

En una reunión que definieron como "muy buena" y en la que primó la "unidad", el espacio que preside el mendocino Alfredo Cornejo apostó a la "responsabilidad" y decidió acompañar el pedido de sesión especial que hizo ayer el oficialismo.

Acuerdo con el FMI: Fracasó el intento de los halcones del PRO de bloquear el debate

Acuerdo con el FMI: el oficialismo logró la firma del dictamen y busca votarlo este jueves en el Senado

" Nadie nunca mencionó lo de (Patricia) Bullrich ", dijo un importante senador que participó del encuentro que se celebró este mediodía en las oficinas del bloque radical y del que participaron una veintena de senadores. La decisión de habilitar los dos tercios fue unánime . Fueron varios los legisladores nacionales que hicieron uso de la palabra para exponer su postura a favor.

Es más, según pudo saber El Cronista, el jefe de la bancada PRO, Humberto Schiavoni, recalcó que uno de los autores del texto que se vota mañana en el recinto (y que ayer fue dictaminado de forma unánime en comisión) es el diputado del PRO y vicejefe de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Luciano Laspina. El misionero jamás mencionó el asunto de los derechos de exportación como moneda de cambio.

La bancada que lidera Cornejo resolvió habilitar el tratamiento "sobre tablas".

El radical Martín Lousteau también hizo uso de la palabra para habilitar el debate mañana. El porteño puso el foco en los próximos vencimientos: el lunes 21 vencen u$s 500 millones con el Fondo y un día después, u$s 2800 millones de capital.

Acuerdo con el FMI: el Senado se prepara para el debate y Cristina Kirchner apuesta al silencio

Más allá de los tiempos o de que se trata de un proyecto que la propia coalición acompaña, un radical alertó sobre una cuestión de calendario. Si no se dan los dos tercios en la sesión especial de mañana, el debate se dará en las vísperas del Día de la Memoria. El mensaje sería "malísimo" dijeron desde el bloque al reconocer que el legislador tenía razón en su planteo.

"No queremos entrar en default o atraso de pago", le dijo a este medio el vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda Víctor Zimmermann. Asimismo, el radical consideró que desde su bancada "tenemos que facilitar el otorgamiento de un nuevo préstamo". Y remató: "Cumplimos con nuestra facultad de aprobar una operación de crédito público; la responsabilidad del programa económico es del Ejecutivo".

FMI: el Gobierno dio un primer paso clave en el Congreso para avalar el acuerdo

Justamente sobre este punto hizo hincapié el jefe del interbloque Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo durante la reunión que duró cerca de una hora. "No aprobamos el acuerdo, lo que aprobamos el financiamiento. Tenemos que ser claros", le dijo el mendocino a la tropa.

Con este panorama, el oficialismo se ilusiona con que el proyecto que habilita la operación del crédito público será ley al filo de los próximos vencimientos.

Incógnita en el oficialismo

Tal como ocurrió la semana pasada en Diputados, la incógnita sobre cómo votará el bloque oficialista se extenderá hasta el final de la sesión. Es que se da por descontado que, al igual que en la cámara que preside Sergio Massa, algunos kirchneristas de paladar negro o miembros de La Cámpora expresen su rechazo al proyecto de tres artículos.

Desde el oficialismo estiman que podrían ser cerca de 10 los senadores que opten por votar en contra o abstenerse. Estiman que la iniciativa cosecharía unos 57 votos a favor. "Hay demasiadas dudas", reconocieron desde el bloque que lidera el formoseño José Mayans .

Acuerdo con el FMI: sin la presencia de Máximo Kirchner, arrancó una sesión decisiva

En la previa a la sesión de mañana, convocada para las 14, el bloque se reúne y allí se despejarían las primeras dudas.

En tanto, ya es un hecho que el interbloque de Juntos por el Cambio, y los cuatro monobloques votarán a favor del proyecto que habilita la negociación entre el gobierno de Alberto Fernández y el FMI.