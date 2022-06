"Abrir el cepo al dólar muy rápido", el consejo de Nicolás Dujovne "al procrastinador Martín Guzmán"

Nicolás Dujovne, el exministro de Hacienda durante la administración de Mauricio Macri, reapareció en el ámbito público con fuertes críticas al Gobierno y su política macroeconómica, con especial énfasis en la gestión de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía.

En este sentido, propuso que la Argentina "necesita" eliminar los controles cambiarios, "no tener cepo y no restructurar la deuda por muchos años". Según Dujovne, "con un Gobierno que ataque el tema fiscal se puede remover una buena parte de los controles".

Así, al acelerar la política fiscal, el exfuncionario de Macri consideró que "el cepo se puede abrir muy rápido". En esta línea, también subrayó la necesidad de pasar por un "apretón fiscal" para reducir la tasa de inflación.

NICOLÁS DUJOVNE CONTRA MARTÍN GUZMÁN

Nicolás Dujovne criticó con dureza al actual ministro de Economía, Martín Guzmán, y aseguró que este sólo "procrastinó" durante su gestión, "restructurando una deuda que no había que restructurar, y si se hacía había que hacerlo de otra manera", consideró el exministro en diálogo con TN.

"Los resultados de Guzmán han sido muy malos porque no ha implementado una política donde baje el déficit, baje la emisión y se trabaje en reformas estructurales", consignó.

Según Dujovne, es por esto que al actual ministro "nadie le cree", por lo que "perdió totalmente el acceso al crédito". Y, en referencia a la reestructuración de la deuda que él mismo contrajo en 2018 y Guzmán debió gestionar, criticó: "Tardó dos años en hacer un acuerdo con el FMI que había que haberse hecho previo a la reestructuración de la deuda si se hacía".

En este sentido, el antiguo funcionario de Mauricio Macri cree que la economía durante la gestión de Guzmán terminó "acomodándose por las malas y no por las buenas". Igualmente, fue pesimista al resaltar que "con este Gobierno el déficit no va a bajar, la emisión no va a bajar y la inflación va a seguir subiendo".

"Es claro que los resultados son malos. Lo que ha ocurrido con el salario, que ha perdido contra la inflación, es por la mala política económica y por no haber tenido un programa consistente, fuerte y con un norte ", sumó.

Además, en el plano inflacionario, criticó: "No nos dicen cómo van a hacer para bajar la inflación. Es raro escuchar a Miguel Pesce o a otros funcionarios del Banco Central nombrar la palabra inflación".

Dujovne también apuntó contra el proyecto presentado por el presidente Alberto Fernández y Guzmán este lunes, el cual busca gravar la renta inesperada que ciertas empresas generaron a raíz del conflicto bélico en Europa.

En cuanto a esto, el exministro de Hacienda de Macri apuntó con dureza: "Las únicas ideas que se le caen a este gobierno son más impuestos", a lo que ilustró con el impuesto a la riqueza y, luego, con el proyecto de ganancias extraordinarias, el cual cree que "no corresponde y está muy mal planteado".

Consultado sobre qué precisa la Argentina de cara al futuro, Dujovne planteó la idea de una nueva reforma previsional, la firma de un nuevo pacto fiscal y la necesidad de generar un "shock de austeridad en el gasto público".

En esta línea, ilustró: "Es importante achicar la estructura del Estado, achicar asesores, ministerios, secretarías, subsecretarías, asesores para predicar con el ejemplo".

Y concluyó: "Eso va a predisponer mejor a la ciudadanía. El mal trago del apretón fiscal va a haber que pasarlo y al final de cuenta la inflación va a bajar".