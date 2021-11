A más de tres años de contraer la deuda con el FMI, Mauricio Macri le dio un consejo al Gobierno para las negociaciones

El expresidente Mauricio Macri llamó hoy al país a "respetar" sus deudas e instituciones y "liderar con el ejemplo" , en medio de las negociaciones del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la convocatoria del mandatario Alberto Fernández a la oposición para alcanzar una postura común y la carta de Cristina Kirchner.



Desde su cuenta de Twitter, Macri expresó: "Para que la Argentina se desarrolle económicamente tenemos que generar confianza. Tenemos que honrar nuestras deudas, respetar las instituciones. Liderar con el ejemplo ".

El mandatario citó un discurso de la dirigente Elisa Carrió pronunciado el sábado con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de la Coalición Cívica, y en el que la exlegisladora planteó: "Sin un nuevo contrato moral vamos al 'Que se vayan todos'".

"No podemos vivir en una comunidad deshonesta. No podemos vivir en la mentira. Esas fueron las palabras de 'Lilita' ayer en el 20 aniversario de la Coalición Cívica", citó Macri, quien agregó que Carrió advirtió que "sin confianza no hay desarrollo ni prosperidad".

El expresidente, que contrajo la deuda con el FMI en 2018, señaló que esos conceptos de Carrió "hoy son más necesarios que nunca".