A Macri le quieren dar el mismo premio que a Cristina Kirchner, pero no irá a recibirlo

En medio de la tensión entre el kirchnerismo y el presidente Alberto Fernández, la reaparición pública y el discurso de Cristina Kirchner este viernes en Chaco genera expectativa.

El título de su disertación es por demás sugerente: "Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática". Las pistas ya las dio el 13 de abril en el CCK, cuando con una disertación con un tema similar inauguró las sesiones de la Eurolat y planteó que el poder no está representado en símbolos como la banda y el bastón sino en las demandas sociales.

Más o menos el mismo mensaje que lanzó vía Twitter esta semana cuando cuestionó la legitimidad de la gestión y después de que Andrés "el Cuervo" Larroque apuntara al Presidente y tres de los ministros del área económica, Martín Guzmán, Matías Kulfas y Claudio Moroni. Ya nadie quiere suavizar la interpretación de sus dichos, blanqueados por el secretario general de La Cámpora.

Cristina Kirchner en la apertura de la EuroLat: "Que te pongan una banda y te den el bastón no significa que te den el poder"

Cristina Kirchner cuestionó la legitimidad del Presidente después de las duras críticas de Larroque

Andrés "El Cuevo" Larroque apuntó duro contra el presidente Alberto Fernández.

"Este es nuestro Gobierno", dijo el ministro de Desarrollo con la Comunidad de Buenos Aires, que agregó que "no se lo vamos a dejar a Alberto para que se lo lleve a la mesita de luz". "El Gobierno no es de nadie. El gobierno es del pueblo", retrucó el Presidente que rompió su promesa de no responder.

Con ese clima la Vicepresidenta viajará a Resistencia para recibir el Doctorado Honoris Causa que le otorgará la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus).

El Consejo Superior de esa casa de estudios decidió no sólo homenajear a la dos veces presidenta sino también a los ex presidentes Mauricio Macri y Eduardo Duhalde. La propuesta fue aprobada por unanimidad (19 son sus miembros) en la sesión de abril por lo que los tres ex Presidentes Constitucionales supérstites serán homenajeados por sus aportes "a la consolidación del sistema democrático argentino, cada uno desde su particular perspectiva política, social, económica, cultural e ideológica".

La premiación ya genera controversia. La Vicepresidenta no se habla con ninguno de los otros dos homenajeados, enemistada con el duhaldismo desde que Néstor Kirchner empezó a tomar distancia de quien lo impulsó para liderar una fórmula presidencial. Macri es su principal adversario, no le entregó el mando en 2015, ni siquiera lo saludó el día del traspaso en 2019 y el kirchnerismo lo responsabiliza por la situación económica y social, la deuda con el FMI y el law fare del que se sienten víctima principalmente CFK y su familia, entre una larga lista de críticas a Juntos por el Cambio.

De todos modos la Universidad organizó actos por separado. Duhalde aceptó el reconocimiento y lo recibirá el próximo 8 de julio, casi un mes después que la Vice.

Macri en cambio, a quien esperaban a fines de julio o principio de agosto, decidió que no irá a recibirlo según confirmó El Cronista con fuentes cercanas al líder de Juntos por el Cambio. El PRO en Chaco cuestiona al rector de la Universidad, Germán Oestmann, cuya indagatoria solicitó un fiscal federal chaqueño en una causa por presunto lavado.

La visita de la actual Vicepresidenta fue organizada por el gobernador Jorge Capitanich, que dos semanas atrás la visitó en su despacho. El mandatario tiene intenciones de ser precandidato a Presidente y contar con su bendición. Ella lo animó a que camine el país, aunque no comprometió su palabra.

El Frente de Todos chaqueño preparó una recepción similar a la de Sinceramente, el libro con el que la actual Vicepresidenta hizo campaña antes de estar de anunciar la fórmula con Alberto Fernández. En 2019 arrancó por el norte en dos de las provincias más afines, donde se siente cómoda y entre amigos: Chaco y Santiago del Estero. Como indica el protocolo el gobernador la esperará en el Aeropuerto pero además habrá un fuerte dispositivo militante en las calles.

Los encargados de la entrega de la condecoración, máxima distinción académica que otorga la Uncaus, serán el rector Oestmann y el vicerrector Manuel García Sola. Luego y según el reglamento se leerá la resolución del Consejo y se le entregarán los lauros: son la estola, la medalla y el título doctoral. Luego Cristina Kirchner dará una clase magistral, ya con el título de "Doctora". A la espera de lo que ella diga, en las últimas horas el kirchnerismo duro se llamó a silencio. También hay en marcha una mediación de Sergio Massa que el jueves se reunió primero con la Vicepresidenta y luego almorzó con el Presidente Fernández en Casa Rosada.