¿Cuánto va a estar el dólar blue? El gurú de la City ya dio su fatal pronóstico

El analista de mercado y gurú del dólar blue, Salvador Di Stefano, publicó el pasado jueves un estudio sobre las causas de la fuerte suba del dólar blue el cual se encuentra actualmente en $ 356 en el mercado cambiario. Además, pronosticó un desolador futuro para el peso argentino.

Actualmente, las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) aumentaron gracias a algunas inversiones por parte de China, lo cual elevó el número hacia u$s 44.000 millones, pero que en un corto plazo "van a reacomodarse en la zona de los u$s 40.000 millones, por amortización de deuda al FMI, pago de intereses de bonos soberanos y deuda a los importadores", señaló el analista financiero.

Di Stefano hizo énfasis en que el gran problema de Argentina es el déficit fiscal y aseguró que no se está haciendo nada para reducirlo. "Mientras tengamos déficit fiscal, y no contemos con financiamiento genuino del exterior, estaremos obligados a financiarlo con el mercado interno. Si no alcanza habrá que emitir de alguna forma. Este es el verdadero problema de nuestra economía", afirmó.

Más adelante, Di Stefano analizó que, si el gobierno toma la decisión de dejar el tipo de cambio a niveles bajos para atrasar la suba del dólar blue y tratar de contener la inflación, va a tener resultados negativos. "En primer lugar, tendremos menos exportaciones por tener un tipo de cambio poco competitivo. En segundo lugar, la brecha cambiaria será muy elevada", dijo.

El gurú de la City predijo un oscuro panorama para el peso en 2023.

¿Cuánto va a estar el dólar blue en 2023?

El gurú de la City se atrevió a pronosticar que el dólar blue va a sobrepasar todos los otros tipos de dólar existentes en Argentina . "En la actualidad la brecha del dólar MEP con el dólar mayorista está en el 85,0%, mientras que la brecha entre el dólar blue y el mayorista está en el 100%, la brecha entre el dólar Qatar o turista y el dólar mayorista está en el 108,0%. Consideramos que en breve el dólar blue dejará atrás al dólar Qatar o dólar turista", aseguró Salvador Di Stefano.

Actualmente, la cotización del blue está a $ 351 para la compra y $ 355 para la venta. Mientras tanto, el dólar turista está a $ 374.

Salvador Di Stefano pronosticó una fuerte suba del dólar blue.

A su vez, el analista político dijo que, en un futuro cercano, no van a haber ingresos extraordinarios de dólares como lo hubo en los meses recientes e hizo énfasis en que la cosecha de trigo tiene un pronóstico muy oscuro, siendo 12 millones para el 2023, mientras que en 2022 fueron 24 millones.

También, advirtió que el Banco Central va a contar con muchos menos dólares que el año pasado y no espera que el Gobierno encuentre una forma de incrementar las reservas para mantener el precio del dólar bajo.