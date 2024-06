Las expensas volvieron a llegar con aumentos de más del 20%: cuáles son los motivos

Inquilinos y propietarios de la Ciudad de Buenos Aires recibieron en los primeros días de mayo la liquidación de las expensas, que llegaron con un fuerte aumento de más del 25%.

Según datos de la plataforma Octopus PropTec, que ofrece soluciones digitales a quienes administran o viven en edificios, las expensas de mayo incrementaron un 26,1% respecto de abril.

Un salto similar habían sufrido el mes anterior, donde el aumento mensual fue del 21,95%. Según un informe privado elaborado por Consorcio Abierto, en el cuarto mes del año la expensa promedio fue de $ 138.836, frente a los $ 113.840 de marzo.

Estos aumentos se explican en gran parte por los aumentos paritarios acordados para los encargados de edificios y una homologación tardía por parte de la Secretaría de Trabajo.

"En el mes de febrero se dio una situación particular. SUTERH informó una nueva escala salarial con un ajuste que no fue publicada en el Boletín Oficial, y por consiguiente no fue homologada correctamente", explicó Nicolás Bacigaluppo, CEO de Octopus PropTech.

"Esta nueva escala se publicó y quedó oficializada recién en el mes de abril, con ajustes retroactivos a febrero y marzo. Esto provocó que el ajuste sobre los salarios de encargados de mayo fuera notable y, en consecuencia, impactara en el aumento de expensas", agregó.



Aumentos: ¿qué pasa con las expensas en los próximos meses?

Según el informe de Consorcio Abierto, " las expensas seguirán aumentando en los próximos meses ".

"Se viene el pago de aguinaldo correspondiente al personal del consorcio y también los aumentos de las tarifas de agua, luz y gas" , agregaron.

Además, los edificios que cuenten con calefacción a través de calderas también verán un importante aumento debido a la llegada de los días de frío y los aumentos en las tarifas energéticas.



Expensas: cómo quedaron las escalas salariales de los encargados de edificio

La Secretaria de Trabajo homologó expresamente los acuerdos paritarios que incluyen el incremento salarial del 45% de febrero, un 10 % para marzo y 4% para el mes de abril para los encargados de edificio.

Las planillas homologadas incluyen los montos salariales, plus y beneficios de las categorías vigentes en todo el país, para las trabajadoras y trabajadores de edificios incluidos en los CCT 589 y 590/10 correspondientes al mes de abril.