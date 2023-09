El Gobierno puso en marcha un mecanismo de detección inmediata de las empresas que no cumplen con el pago del bono especial de 60.000 pesos dispuesto por Sergio Massa con la firme intención de aplicar multas automáticas de acuerdo a cada jurisdicción.

Según adelantó a El Cronista la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, desde el viernes pasado el Gobierno puso en marcha un dispositivo para tomar las denuncias por falta de pago de las empresas del pago de la asignación especial.

"Hay una decisión política de poner en marcha todos los mecanismos de control y multar como corresponde a aquellas empresas que no cumplan con el pago del bono", dijo Olmos.

De esta manera, se confirmó que desde el viernes el Ministerio de Trabajo dispuso de la línea 08002224100 para que allí se vuelquen todas las denuncias por incumplimiento del pago.

Cruce de datos

A la vez, la ministra de Trabajo destacó que se va a proceder ahora a hacer un "minucioso trabajo" de cruce de datos entre las denuncias, los datos que hay en cada jurisdicción y el aporte de información de los gremios para determinar aquellas empresas que no cumplan con el pago del bono.

Hasta ahora no se sabe la cantidad de empresas que incumplieron porque, explicó Olmos, es muy pronto para determinar ese dato ya que se encuentra todo en etapa de procesamiento de información.

No obstante, la ministra de Trabajo ratificó que los gremios participan "activamente" en el aporte de información y destacó que la aplicación de multas a las empresas incumplidoras se dará en función a cada jurisdicción y a la eventual reiteración de casos.

También Olmos destacó que para determinar el incumplimiento de las empresas se debe corroborar si el no pago del bono en algunos casos estuvo atado a una absorción del mismo en el acuerdo de convenios y paritarias.

Aplicación de multas

De todas maneras, la ministra de Trabajo destacó que "hay decisión política firme" del Gobierno para avanzar con la imposición de multas para las empresas que no paguen el bono de $60.000 dispuesto por decreto para los trabajadores y alertó que la Casa Rosada ya está recibiendo información sobre los incumplidores por parte de los gremios.

"Confiamos en que el sector privado pague a los trabajadores la suma fija dispuesta. Pero si no lo hacen hay una decisión firme de hacer cumplir la ley para la aplicación de multas a las empresas que no hayan abonado a sus trabajadores", expresó Olmos a El Cronista.

El Gobierno impuso el plan de avanzar a rajatabla con el esquema de refuerzo a los salarios que se dispuso por medio del DNU 438/23, que estableció un subsidio no remunerativo por única vez que se aplicará a los trabajadores regulados por las Leyes Nros. 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 22.250, 26.727 y sus modificatorias, así como otros estatutos profesionales especiales en el sector privado.



Con Cornejo, Juntos consiguió su triple victoria en serie: impacto relativo y territorio fracturado

El nuevo mapa electoral que quedó en Argentina antes de las presidenciales

La ministra de Trabajo dijo que el Gobierno confía en que el sector privado pague el bono de $60.000 tal como lo expresó el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien la semana pasada reconoció que la entidad fabril "protesta pero paga".

Olmos subrayó: "no hay excusas para no pagar a los trabajadores porque no implicará un costo extremo ya que hay financiamiento del Estado" para esas empresas.