Demolición: la denuncia de Fantino que disparó las alarmas en Javier Milei

El precandidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, es una de las apariciones más disruptivas del escenario político en los últimos años. Su estilo, sus frases provocativas y hasta su endemoniada cabellera, le permitieron primero saltar de los medios de nicho y o especializados en economía al mainstream de medios electrónicos y más populares y luego de ahí a la política.



Las encuestas confirmaron esta atracción que el líder libertario había empezado a ejercer entre capas cada vez más amplias de la población y luego eso se formalizó con la obtención de una diputación y un porcentaje de votos completamente significativo para un recién llegado a la política, en las elecciones de medio término de 2021.

Su performance mediática y en los sondeos electorales, no pararon de crecer y hoy se discute seriamente la posibilidad de que alcance un balotaje y hasta que pueda llegar a obtener la presidencia de la nación

Su figura, además, pegó un nuevo salto en la consideración de la opinión pública desde que la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lo subiera al ring cuando le tocó dictar la primera de la serie de charlas magistrales con la que se inauguró la Escuela Nacional Justicialista Néstor Kirchner. En esa oportunidad, la exmandataria mentó constantemente, aunque sin nombrarlo, y centró sus críticas al programa dolarizador que propugna Milei.

Desde ese momento y a coro casi todos los referentes kirchneristas tienen algo para decir en relación a Milei, eclipsando con este acto las disputas con la oposición tradicional representada por Juntos por el Cambio.

En ese contexto Javier Milei está convencido que el tan mentado Círculo Rojo, del que supo hablar en distintas ocasiones Mauricio Macri, está empeñado en frenar su crecimiento. En un hilo de tweet dado a conocer hoy, atribuyó a ese sector del poder distintas acciones de difamación y de infundios hacia su persona, un accionar que ubicó en los marcos de una campaña para despretigiarlo.

LA OFENSIVA DE LA CASTA

En las últimas semanas diversas fuentes han confirmado lo q ya sabíamos: hay una decisión concertada entre el establishment politico y económico de intentar frenar el avance de nuestro espacio. Esto ha sido confirmado por el propio @fantinofantino y otros — Javier Milei (@JMilei) May 29, 2023

Sin embargo el disparador más reciente que empalma con la denuncia de Milei lo protagonizó el conductor televisivo Alejandro Fantino, quien en un editorial de su programa advirtió: "Siento, veo, creo que comenzó el operativo demolición para Milei por parte de los medios tradicionales de comunicación. Cristina lo subió al ring, pero acá hay un fantasma que empieza a sobrevolar, que hay que leer, que empezó a pasar el fin de semana con los medios tradicionales de comunicación pegándole a Milei. Yo no sé si van a llegar, si están a tiempo o no, de intentar desinflar al libertario porque consideran que está destruyendo a las figuras de la oposición, que además están autofagocitando, peleándose entre ellas".

El propio Milei citó a Fantino entre sus fuentes: "En las últimas semanas diversas fuentes han confirmado lo q ya sabíamos: hay una decisión concertada entre el establishment politico y económico de intentar frenar el avance de nuestro espacio. Esto ha sido confirmado por el propio @fantinofantino y otros".

Según el economista "las pruebas están a la vista", sostiene y enumera: "Artículos difamándonos. Canales de televisión que 24/7 se dedican a tergiversar nuestras posiciones para asustar a la población. Ensayistas desconocidas que de repente pululan por todos los medios con elucubraciones siniestras sobre mi vida privada. Periodistas que publican información brindada por nuestros adversarios sin siquiera intentar chequear con nosotros la veracidad de la misma. El ataque de NOSIS inventándome un pasado en el Congreso que nunca existió".

"Hoy se suma un ataque coordinado sobre nuestras redes sociales. Twitter ha decidido "desaparecerme" de la plataforma a pedido de alguien. Intenten ustedes mismos buscarme en la plataforma. Lo mismo ha ocurrido en Instagram y otras redes sociales", denunció.

Milei atribuyó, en otra parte de su hilo, al "circulo rojo" la decisión de "intentar frenar los cambios que la Argentina necesita para salir adelante. Mientras ellos nos atacan nosotros presentamos propuestas y equipos. No toleran la posibilidad de que los argentinos digan basta a este modelo corrupto".

"Lo que la casta no termina de entender es que nuestro espacio no es sino la representación de una mayoría de argentinos que se han cansado de ser víctimas de un sistema que solo beneficia a los politicos y sus amigos. Esta campaña no se trata de mi. Se trata de ustedes", dijo Milei y agregó: "Lo que estamos viendo estos días es sólo el comienzo. Los ataques y las difamaciones se incrementarán. Porque tienen miedo. Porque saben que van a perder sus privilegios. Y porque no tienen nada para ofrecerle a los argentinos que ellos mismos han sumido en la pobreza".

"Cada ataque, cada difamación lo único que logra es reafirmar nuestra convicción de que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. A los argentinos de bien que quieren un país distinto para sus hijos les queremos decir que cada vez falta menos. Que cada vez somos más. Que no nos van a vencer. Que vamos a ganar y vamos a transformar este país de una vez y para siempre".