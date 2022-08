Un dólar que "no es malo" y cómo seguirán las restricciones a las importaciones: así piensa De Mendiguren

José Ignacio de Mendiguren asumió en la Secretaría de Producción en un momento muy complejo de la economía local. Tiene varios frentes que atacar, pero hoy buena parte de su tiempo se lo lleva la necesidad urgente por lograr que ingresen dólares a la Argentina.

Impulsar las exportaciones: los detalles del plan que diseña De Mendiguren



"Si no generamos dólares, es imposible pensar en salir de esta situación. Tenemos la forma de hacerlo, aunque se deben cambiar algunas cosas ", sostuvo De Mendiguren en una entrevista con El Cronista.

"Tenemos una realidad muy compleja, pero para resolverla es muy importante que tomemos medidas sabiendo hacia dónde vamos. Hay una estructura productiva desequilibrada que no nos permite ni siquiera juntar los dólares necesarios para mantener el rumbo", afirmó.

- ¿Qué quiere decir con "desequilibrada"?

- Que la Argentina le vende al mundo lo que vale poco y le compra lo que sale mucho. Hoy hay una decisión política de cambiar esa matriz. Esta es la única solución para resolver de forma estructural los problemas de la pobreza o los planes sociales. Hay que salir de los endeudamientos cíclicos y permanentes de la Argentina que siempre nos llevaron a estas crisis. Hoy queremos ir hacia una economía normal.

- La definición de "economía normal" se puede entender de distintas formas ¿Qué sería en este caso?

- Hay que parar con los inventos de la dolarización o las bancas offshore. Los industriales argentinos siempre fuimos como cobayos de inventos que no existían en ninguna parte del mundo . Y esos inventos generalmente salieron mal. Tenemos que atacar el núcleo del problema y avanzar sobre la energía productiva de la Argentina, no desde una economía primarizada sino de esta visión de un país que genere un valor agregado. Esto también será clave en las posibilidades de mejorar el ingreso de dólares.

Gasoducto Vaca Muerta: Massa garantizó la plata y Alberto habló contra las tarifas en dólares



- ¿Hoy la industria está en condiciones de generar esos dólares?

- La Argentina generó y genera dólares . Hasta 2019 teníamos un déficit de la balanza comercial que se cubría con deuda. El año pasado tuvimos récord de la balanza comercial de u$s 15.000 millones y este año vamos por otro récord. Tal vez lo que pasó fue que no se cuidó ese superávit.

- ¿Cuál fue el descuido?

- Los dólares estaban, pero no se previó que la crisis energética quintuplicara el precio o no se calculó de forma adecuada que un crecimiento del 10,4% de la economía en la estructura iba indefectiblemente a demandar más dólares. La brecha es otro de los temas que nos perjudica mucho. Genera que mucha gente, de forma legítima, quiera adelantar importaciones, se sobrestockee de insumos por las dudas. También hubo cuestiones ilegales muy fuertes y estamos detrás de este tema. Y para la Argentina esto tiene un costo enorme. Se triangularon exportaciones, se sobrefacturó . Solo de lo detectado, el perjuicio es por más de $ 1000 millones, pero la cifra es mucho mayor. Esto generó mucho gasto y fuga de reservas.

la urgencia por los dólares

- Todo suena muy a cuestiones a resolver en el mediano o largo plazo, pero hoy hay una urgencia real por sumar ingreso de dólares. ¿Cómo se resuelve el corto plazo?

- Este es un tema coyuntural, no estructural. Estructural sería si la Argentina no tuviera dólares.

- Pero justamente lo que no tiene la Argentina es sobrante de dólares

- Pero esos dólares, si bien no están, sí se pueden generar. No los vamos a suplir ni con deuda ni con emisión , y por lo tanto hay que generarlos. El año pasado generamos un saldo importante, y este año apuntamos a lograr u$s 90.000 millones en exportaciones. En septiembre bajará mucho la demanda de dólares por energía y eso nos ayudará a acumular más. Tenemos que administrar con sintonía fina la escasez de dólares.

"El problema de la Argentina con los dólares es coyuntural, no estructural. Estamos en condiciones de generar el ingreso de divisas"

- En medio de esto, las empresas se quejan porque les faltan insumos, justamente a raíz de dólares para importar

- Lo que se hace es una diagramación de importaciones para aquellos insumos más importantes, pero no podemos hablar de una prohibición . Los dólares se usan en los sectores más comprometidos. Y todo aquel que lo pueda financiar por su cuenta, bienvenido. El sector automotriz, por ejemplo, hizo un buen aporte en este sentido porque permitió financiar a su cadena de autopartes. Hoy en la crisis es día a día y minuto a minuto para ver cómo lo resolvemos.

- ¿No teme que esto termine repercutiendo en el nivel de actividad de algunos sectores?

- Esta ingeniería también requiere que esto no ocurra . No puede pasar. Tenemos que dar las garantías de que resolviendo el corto, el mediano y el largo mejorará por haber cambiado la matriz productiva. Hasta que normalicemos la generación de dólares, tenemos que tener un tratamiento diferente a bienes terminados o suntuarios , al menos hasta que tengamos los dólares necesarios; cortar lo que no sea necesario para la producción.

Sobrefacturación de importaciones: Sergio Massa confirmó la primera denuncia en Estados Unidos



- ¿El tipo de cambio actual está atrasado?

- En estos días existió una presión enorme para que se determine una devaluación abrupta. Y esto viene de algunos sectores interesados y especuladores, y de otros que realmente piensan que es lo ideal. El tipo de cambio oficial tuvo cierto retraso porque no acompañó a la inflación, pero cuando miramos el ciclo histórico, no tenemos un mal tipo de cambio . Lo que no tiene explicación técnica es por qué los dólares paralelos están donde están; y esto tiene que ver directamente con la desconfianza y la especulación. No hay otro argumento. Una devaluación lo único que generaría es un traslado a precios , lo que sería un desastre. Queremos recuperar el poder adquisitivo del salario y de allí surge también la convocatoria del presidente a empresas y gremios para lograr cierta concertación de precios y salarios.



- Esta idea de consenso ya ocurrió y el resultado no fue el más exitoso

- El Gobierno siempre mostró su apoyo a la reapertura de paritarias y a la imposición de cláusulas. Pero l a inflación, sobre todo en este caso, requiere de un acuerdo político . Un acuerdo de precios no resuelve el problema de inflación, pero logra un puente que permite desinflar expectativas inflacionarias mientras dan efecto el resto de las medidas.

- ¿Siente que hoy la industria apoya todo esto?

- Debería ser más explícito y más fuerte. Si no logramos la estabilización nos va a ir muy mal a todos. No podemos negar el apoyo del Estado durante esta crisis. Como industrial, asistí a un rescate enorme por parte del Estado hacia el sector industrial.

- En su objetivo de buscar dólares, el campo es clave y hoy el Gobierno intenta recuperar esa relación ¿Le preocupa lo que pase con el agro en cuanto a la liquidación de exportaciones?

FMI y Club de París: las definiciones de deuda y dólares que busca el Gobierno