De Mandrake a Copperfield, no será magia el camino hacia la unidad

Juan Manzur, Sergio Massa, Osvaldo Jaldo y Juan Ferraresi rodearon al Presidente en la entrega de viviendas

Ni economía ni magia. La solución debe ser política, acordaron Cristina Kirchner y Alberto Fernández en las reuniones a las que sumaron a Sergio Massa. Las sucesivas charlas no alumbraron un acuerdo sólido ni un bozal a las críticas, aunque sí un núcleo de coincidencias básicas que cada cual acomodó a sus modos. "Yo quiero ayudar pero ayudar no es callarse la boca y esconder la mugre debajo de la alfombra", avisó Cristina en El Calafate. Esta vez el Presidente y la Vice evitaron al menos los contrapuntos.

En tono calmo Alberto Fernández hizo suyas la quejas contra el "endeudamiento irresponsable" (léase Mauricio Macri), los especuladores, los que infunden temor a base de rumores, "los mismos de siempre" que "ganan millones" cuando el resto pierde en la Argentina. Prometió además "honrar" los compromisos electorales y trabajar por una mejor distribución de los ingresos y la recuperación de los salarios, en un contexto inflacionario que admitió. La comitiva que lo acompañó a Tucumán quedó satisfecha con su discurso: dijo haber recibido las palabras desde Santa Cruz sin euforia pero con tranquilidad.

LA METÁFORA DEL MAGO

Aunque Carlos Melconian no pudo convencer a Cristina Kirchner de la necesidad de bajar el déficit, ella lo escuchó. En El Calafate habló de Mandrake el mago casi repitiendo la comparación que le hizo el titular del IERAL, aunque en realidad el economista utilizó la metáfora del ilusionista David Copperfield. "Con argumentos me llevan a cualquier lado, a cachetadas y trompadas a ningún lado", reclamó la Vicepresidenta visiblemente molesta por el trato que recibe de algunos de sus pares en la coalición.

Los datos que mencionó se los aportó Axel Kicillof más en rol de economista que de gobernador. El fue quien leyó y marcó el "libro blanco" de la UIA con metas para recuperar la inversión, producción y exportaciones a los porcentajes de los años 2008 a 2011, es decir su primer mandato presidencial. El trabajo que calificó como "interesante" no rescata su segundo gobierno, una coincidencia con el crítico libro del ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.

Matías Kulfas y Martín Guzmán ya son parte del pasado, y por eso quedó habilitada la crítica contra ellos. A Guzmán le apuntaron como "irresponsable" Máximo Kirchner, Cristina Fernández y el Presidente, en un breve diálogo con C5N en Tucumán. Hasta Miguel Pesce del Banco Central cuestionó el modo que eligió para su salida.

Cómo revalorizar la política para enfrentar a grupos de poder o el avance de grupos anárquicos o libertarios es el desafío urgente de los máximos jefes de la alianza de Todos. No pueden recuperar la política como herramienta disuasiva si no recuperan credibilidad y confianza frente a la sociedad. Para hacerlo intentan armar una mesa de catarsis donde se discutan políticas. Aunque Máximo Kirchner dijo que no los une el espanto, parece que ese es el pegamento de la coalición.

GABINETE

En El Calafarte Cristina Fernández de Kirchner elogió la gestión en Desarrollo Social de Alicia Kirchner



Los rumores de cambio de equipos se calmaron post discursos. Tanto CFK como su hijo dicen que no piden cabezas. El viernes antes de las 6 de la tarde a Matías Lammens ya le había colapsado su teléfono tras los elogios de la Vicepresidenta al programa PreViaje. Menos complicado en la gestión que en San Lorenzo, no le incomodó el fuerte reclamo K para que avance con acuerdos de precios en el sector. El ministro de Turismo viene trabajando una idea similar.

Lo mismo le pasó a Juan Zabaleta cuando la Vice elogió el paso por Desarrollo Social de Alicia Kirchner, los programas sociales y de empleo entre 2009 y 2015, pero con la aclaración de que "no voy a revolear a ningún ministro". Donde sí tiene una fuerte disputa "Juanchi" es con La Cámpora de Hurlingham. A la inversa de lo que sucede a nivel nacional, al intendente interino y camporista Damián Selci le cayeron mal las críticas a su gestión publicadas en medios locales. Las recibió mientras anunciaba la construcción de un hospital de PAMI, la megaobra de la avenida Vergara y cloacas para el distrito. "Quiere romper el Frente de Todos", acusaron los camporistas al ministro Zabaleta.

MENSAJE DE UNIDAD

Tanto habilitar la discusión el fuego amigo se extendió justo cuando Fernández y Fernández vuelven a usar la palabra unidad bajo los oficios de Massa, que fue y vino entre uno y otro hasta que se cansó. Para colmo dijeron que asumía como superministro. Este sábado se sentó con el Presidente en el vuelo a Tucumán para seguir conversando y puso cara de ocasión junto al jefe de gabinete, al que se suponía que iba a desplazar. En la celebración del Día de la Independencia su discurso público fue conciliador.

El avión fue colmado de ministros aunque sorprendió el faltazo de la portavoz Gabriela Cerruti. La que tuvo ausencia justificada fue la ministra de Economía Silvina Batakis, que siete días después de la salida de Guzmán convocó a su flamante equipo a trabajar sábado y domingo en el Palacio de Hacienda. El objetivo es terminar de armar el paquete de medidas y anuncios.

Bienvenido a Tucumán Sr. Pte @alferdez ! Cuna de la independencia y donde trabajamos todos los días por una patria más libre y soberana.

Los mismos q le negaron recursos al norte en la lucha por la independencia son los que hoy critican a los gobiernos populares. Viva la patria! pic.twitter.com/RqYfoMIMLx — Dario Monteros (@DarioMonterosOK) July 9, 2022

La crisis nacional llevó a la inesperada unidad entre el gobernador interino Osvaldo Jaldo y el titular en uso de licencia Juan Manzur. "Gracias Juan", lo reivindicó en su discurso su viejo adversario. Le cedió su rol de anfitrión en la Casa Histórica, donde hizo de guía turístico. Manzur que hizo un curso que lo habilita y disfruta de explicar la historia de la Independencia.

Diputados del bloque del Frente de Todos fueron a Tucumán el 8 y 9 de julio

El viernes ofició de jefe político del Gobierno nacional, cuando junto a Jaldo recibió con empanadas a una delegación de diputados nacionales. Entre mordiscos les bajó línea a favor de la convivencia. Para el viaje armaron equipo el jefe del bloque Germán Martínez y la tucumana Rossana Chahla, ex ministra de Salud provincial. Pescaron en pecera porque el único kirchnerista del grupo fue Daniel Gollán, mientras que Eduardo Valdés, amigo de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, llegó en el vuelo presidencial. Está de más decirlo pero no hubo diputados kirchneristas, aunque sí ministros, como el de Cultura, Tristán Bauer, y el del Interior, Eduardo ‘Wado' de Pedro.

La ingeniería de la unidad demanda esfuerzos titánicos. En la previa Victoria Tolosa Paz convocó con Cecilia Gómez Mirada, subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de la jefatura de Gabinete, a unas 200 concejalas de todo el país, intendentas y funcionarias para respaldar al presidente y la postal de unidad. Tolosa Paz además intentó convencer a Jaldo para que impulse la adhesión a la ley de paridad en los cargos electivos. Un dato más: a la hora en que Cristina hablaba en Santa Cruz la delegación no miraba televisión ni redes sociales. Estaba de recorrida en varias fábricas tucumanas.

En ese marco en la previa se armó una recepción para vivar-mimar al Presidente. El gobernador confió la tarea a un intendente amigo: Darío Monteros, de la ciudad de Banda del Río Salí. No quedó duda sobre dónde se alista Jaldo cuando juró al Presidente que "estamos a la par suya en todas las decisiones políticas que tome". Sorprendió también la flacura de la convocatoria entre los gobernadores. De los invitados sólo fueron los vecinos de La Rioja y Catamarca, Ricardo Quintela y Raúl Jalil. Kicillof, en cambio, impulsor de la liga de gobernadores, rechazó la invitación por cuestiones de agenda de índole "personal".