Peretta advirtió que la CGT "no ha hecho nada para que el poder adquisitivo mejore"

El secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), Marcelo Peretta, encabezó junto a dirigentes políticos del Peronismo Republicano, autoridades del gremio y afiliados, el acto de celebración del Día del Farmacéutico, donde resaltó la labor de los trabajadores del sector durante la pandemia.

Peretta señaló que "el modelo sindical argentino no va más" , ya que "hay 6 millones de trabadores en negro", mientras que la CGT "no ha contribuido a políticas sindicales mejores y no han hecho nada para que el 52 % de inflación baje o para que el poder adquisitivo de los salarios mejore".

El titular del sindicato se pronunció así en los festejos, como cada 1 de diciembre, del aniversario de los trabajadores del sector, en la sede del gremio en el barrio de Palermo.

Lo acompañaron diversos dirigentes del Peronismo Republicano, como el ex presidente de la Nación y ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta, el ex Secretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma y el dirigente Jorge Pirra. También estuvo presente la senadora por La Rioja María Clara del Valle Vega.

"El modelo sindical argentino no va más. Porque los 215 sindicalistas más conocidos que se abroquelan en la CGT para mantener el poder no va más. Hay 3.000 organizaciones sindicales y el 90 por ciento somos así: pequeñas y desconocidas y que cumplimos un rol", prosiguió.

"Somos organizaciones que no estamos en actos de corrupción, que no somos empresarios, porque si soy sindicalista no puedo ser empresario, yo no puedo ser farmacéutico y tener un laboratorio, sería una incompatibilidad ética", remarcó Peretta. E insistió: en que "hay sindicatos pobres con obras sociales fundidas y patrimonios de sindicalistas millonarios, eso es incompatible".

Y continuó con sus críticas a la CGT: "Hay 6 millones de trabajadores en negro, no han contribuido a políticas sindicales mejores y no han hecho nada para que el 52 % de inflación baje o para que el poder adquisitivo de los salarios mejore".

En tanto, Miguel Ángel Toma también se refirió al nuevo modelo sindical. "Creo que el rol del sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos que lidera Marcelo Peretta constituye una experiencia muy valiosa, que apunta a una nueva visión de lo que son las relaciones laborales, es decir juntar a la producción y el trabajo en un ámbito donde en conjunto puedan definir no sólo la relación entre ellos sino la política general para el sector y esto creo que Marcelo Peretta lo ha interpretado", afirmó.

"Es importante para la construcción de un país capitalista pero con la sensibilidad y capacidad de incorporar a todos los sectores en la definición de lo que es una salida productiva para nuestro país. Este modelo tiene una visión de futuro significativa, que espero que tenga éxito", cerró.