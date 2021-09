Cosecha gruesa de granos: estiman que llegará a 129,8 millones de toneladas en 2021/22

La cosecha gruesa en la campaña 2021/22 llegaría a las 129,8 millones de toneladas (MTn) entre los principales cultivos -maíz, soja, girasol y sorgo- estimó hoy la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y con precios internacionales algo más bajos que en el último ciclo las exportaciones de granos y subproductos alcanzarían los u$s 35.775 millones.

El lanzamiento de la campaña gruesa 2021/22 tuvo lugar en el marco de la sexta edición del Congreso de Perspectivas Agrícolas, en la que la Bolsa de Cereales realizó el Lanzamiento de la nueva campaña gruesa y anticipó las cifras para el nuevo ciclo de producción de granos y oleaginosas.



El titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y referente del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), José Martins, señaló en su discurso de apertura que la agroindustria representa el 67% de la exportación de bienes y genera 3,7 millones de puestos de trabajo.

Pero en una clara señal de las demandas que tiene el sector para alcanzar su máximo potencial, precisó que la agroindustria argentina está en condiciones de producir 180/200 MTn de granos y oleaginosas de manera sustentable. Pero para eso es necesario " tener reglas de juego claras, que incentiven la inversión", indicó .

Más adelante, y con ánimo componedor, Martins resaltó la relevancia del trabajo que se realiza desde el Consejo Agroindustrial Argentino en la búsqueda de consensos.

Es un ámbito con el que el Gobierno busca tender puentes con el sector agroindustrial, pero que en medio de la pulseada por el cepo parcial a las exportaciones de carne ha generado también cuestionamientos al interior de este sector productivo.

Durante su presentación, el jefe de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales, Esteban Copati, destacó que la superficie sembrada con cultivos extensivos en Argentina se incrementaría un 2,1%, hasta llegar a 34 millones de hectáreas.

Esto posibilitaría un crecimiento de la producción del 7,2%, llegando de esta manera a 129,8 millones de toneladas de granos, en una campaña en la que se podrá observar también una recuperación de los rendimientos de los diversos cultivos por hectárea.



Según las estimaciones en la próxima campaña el maíz se consolidará como el principal cultivo, alcanzando las 55 millones de toneladas, incluso 2 millones de toneladas por encima de las recientes proyecciones que dio para el país el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés).

A este volumen se llegaría luego de seis campañas seguidas con incremento del área sembrada. Es prácticamente el caso opuesto al de la soja, que "continúa perdiendo superficie", aseguró la Bolsa de Cereales porteña. Pese a ello, la oleaginosa tendría una mejora en la producción de 2,1% respecto de la campaña previa.

"Para la #CampañaGruesa2122 se espera un importante crecimiento en maíz, con 7,6% más de área. En paralelo, la soja tendría un leve retroceso de 2,4%" @ecopati @estimacionesbc. pic.twitter.com/AaBo7KaK4W — Estimaciones Agrícolas BC (@estimacionesbc) September 14, 2021

"La soja continúa perdiendo superficie, por séptima campaña consecutiva, llegando a 16,4 millones de hectáreas, la menor de las últimas 15 campañas", indicó el informe. De esa forma alcanzaría las 44 millones de toneladas de la oleaginosa.



Hay que remontarse hasta mediados de la década del 90 para encontrar otro período en que la producción de maíz se ubicara por encima de la de soja. En este juego, las decisiones de los productores tienen detrás distintos argumentos.

"Entre las causas de estos movimientos se destacaron factores vinculados a las innovaciones de manejo en los distintos cultivos, como la diferenciación de fechas de siembra en maíz; a los movimientos en los precios relativos de los granos, los distintos niveles de derechos de exportación; y a la adopción tecnológica", señala la entidad.

Al respecto, Sofia Gayo, analista agrícola de la Bolsa de Cereales, señaló que a diferencia del maíz, el paquete tecnológico en torno a la soja muestra signos de estancamiento.

"Con las herramientas y tecnologías que hoy tenemos disponibles podemos reducir las brechas, lo que impactaría positivamente tanto en rendimientos como en la performance ambiental. El paquete tecnológico actual tiene más para dar" @sofiagayo #CampañaGruesa2122 #ReTAA pic.twitter.com/pU8oxLGopN — Investigación y Prospectiva BC (@retaabc) September 14, 2021

En cuanto al clima, una de las variables que más observan los productores, Eduardo Sierra, mencionó posibles complicaciones climáticas durante el nuevo ciclo productivo. El foco estará puesto, una vez más, en "un nuevo escenario climático del tipo 'La Niña'", por lo que la campaña podría tener limitantes ambientales durante buena parte de la primavera.

El economista Juan Pablo Gianatiempo, por su parte, resaltó la fuerte suba de los precios internacionales de los granos el último año, que situó las cotizaciones en niveles históricamente altos. "A pesar del aumento registrado en los costos de los insumos en lo que va del año, las señales de esta campaña son positivas para el incremento del área sembrada, especialmente para el cultivo de maíz", indicó.

El nuevo ciclo agrícola proyecta números muy importantes para el país. Es que para Agustín Tejeda Rodríguez, economista jefe de la Bolsa de Cereales porteña, la contribución de las cadenas de cultivos extensivos a la economía argentina, alcanzará un récord en todas sus variables.

La recaudación fiscal llegaría a u$s 15.313 millones (una suba de 49% respecto de la campaña anterior), las exportaciones tocarán los u$s 36.684 millones (+48%) y el Producto Bruto sectorial u$s 45.024 millones (+45%).