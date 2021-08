Autopartes: el déficit sectorial consume la mitad de los dólares del comercio total del país

La balanza comercial del sector autopartista arrojó en los primeros seis meses del año un déficit de u$s 3529 millones un 64,1% más que en el período enero-junio de 2020.

Es el resultado de exportaciones que llegaron a u$s 660 millones, un incremento del 47%, y bienes importados por u$s 4189 millones en ese período, que representan un salto de 61,2% en comparación al mismo período de 2020.

Según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), que nuclea a las empresas autopartistas, hay una fuerte recuperación de las importaciones, debido a la demanda de la industria automotriz, que en sólo seis mese de este año se acerca, y mucho, a las importaciones totales del sector en 2020 (u$s 4898 millones).

Pero tal vez el dato más llamativo sea que la balanza comercial autopartista absorbe más de la mitad del superávit comercial total de la Argentina, en una imagen que bien podría resumirse como soja y maíz por motores y transmisiones.

De acuerdo a datos oficiales, en los primeros seis meses del año el superávit comercial total trepó a u$s 6740 millones, mientras que el déficit de la industria autopartista fue de u$s 3529 millones.

La balanza comercial autopartista absorbe más de la mitad del superávit comercial total de la Argentina

Otro dato relevante que se desprende del informe de AFAC es que entre 2019 y la primera parte de este año lo s mercados de exportación pasaron de 130 a 103 . Es decir que se perdieron nada menos que 27 mercados de exportación para autopartes y componentes, un 20,8% del total.

Desde el sector autopartista aseguran que esto es una tendencia que se observa hace años. El pico se alcanzó en 2014 con 148 destinos de exportación, luego comenzó a declinar hasta llegar a 128 en 2016. Tuvo un repunte en 2018 volviendo a exportarse a 140 países, y desde ahí todo fue declive.

Entre las razones que explican este fenómeno, fuentes de la industria arguyen "falta de competitividad estructural" desde hace años.

Ante el pedido de mayores precisiones, explicaron: "En autopartes se busca costo pero también poder mantener los mercados a lo largo de los años. Y con los vaivenes cambiarios, cambios de impuestos, Ingresos Brutos que en la práctica se terminan exportando, y retenciones que se ponen y se sacan, es muy difícil competir".

En el detalle de bienes exportados se destacan las Transmisiones, Motor y Componentes de motor, que en conjunto concentran el 73% de las exportaciones realizadas en lo que va de 2021.

Las transmisiones, se embarcan especialmente rumbo a Brasil y llegaron a u$s 251 millones (+32,9% interanual), mientras que los motores registraron en seis meses de este año una suba de 164% , con u$s 120 millones, donde se destacan las exportaciones de motores de maquinaria agrícola.

Con los vaivenes cambiarios, cambios de impuestos, Ingresos Brutos que en la práctica se terminan exportando, y retenciones que se ponen y se sacan, es muy difícil competir", señalan en el sector

Por su parte, el grupo de Componentes de motor cerró en u$s 110 millones, una mejora de 58,9% respecto a 2020, con destino a Brasil, México y Estados Unidos.

En cuanto a las importaciones, más de la mitad de las importaciones del primer semestre de 2021 corresponden a tres grupos de productos: Transmisión, Componentes de motor y Eléctrico.

Nuevamente, encabeza la lista el segmento Transmisión con importaciones por u$s 948 millones y una participación de 22,6% sobre el total, semejante a la de 2020, originarios de Brasil (u$s 300 millones) y en segundo término Japón (u$s 146 millones).

Detrás vienen Componentes de motor con u$s 676 millones, 64,5% más que en 2020, y detrás el sector Eléctrico, con u$s 590 millones de importaciones (14,1% del total).