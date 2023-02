24 de marzo y "proscripción" a Cristina: tras los cruces con los organismos, una foto con Abuelas y La Cámpora para que haya paz

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se refirió al pedido de los organismos de derechos humanos para que la movilización en rechazo a la "proscripción" de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, no se realice el 24 de marzo y remarcó que "no es bueno mezclar" esa cuestión con el aniversario del último golpe de Estado.



"La fecha del 24 marzo es única y no es bueno mezclar las dos inquietudes, que son buenas, pero el 24 de marzo es para recordar lo que pasó, para no olvidar y que no se repita", sostuvo la referente de los derechos humanos.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Ari Paluch en Radio Rivadavia, Carlotto indicó que las agrupaciones kirchneristas "han lanzado eso, es una intención sana, pero se olvidaron de que la fecha del 24 es estrictamente, en lo que respecta a los organismos de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia".

"Lo que se quiera hacer con referencia al tema del 23 o el 25, serían las fechas posibles para que ellos hagan, porque ellos no tienen una fecha como nosotros", señaló.

Por su parte, Nora Cortiñas también salió a responderle a La Cámpora y le pidió que no vincule los reclamos por la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el acto del Día de la Memoria el próximo 24 de marzo y, de esta manera, se mostró en línea con la titular de las en Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien también expresó su malestar.

"Los que estamos en contra de la persecución a Cristina, hicimos público el repudio y se puede hacer cualquier campaña pero otro día que no sea el 24 de marzo", remarcó Cortiñas en diálogo con Karin Cohen y el equipo de El Día Menos Pensado por la AM 990.

Y agregó: "El terrorismo de Estado, las consecuencias y los 30 mil desaparecidos no pueden ser una batallita electoral para un cargo tan importante como la presidencia de la nación".

La organización conducida por Máximo Kirchner había deslizado su intención de querer añadir el rechazo a la "proscripción" de Cristina Kirchner a la convocatoria en la que se recuerdan a las víctimas de la última dictadura militar.

Desde el Gobierno intentaron bajarle el tono a la discusión y relativizaron el entredicho con los organismos.

El encargo de esta misión fue Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación: "No me gusta que pongan una interna donde no la hay. Hay una relación afectiva entre esta organización y los organismos de derechos humanos, y por sobre todas las cosas Abuelas de Plaza de Mayo. No hay ningún conflicto", afirmó.

Como en cada 24 de marzo, unidos por más Memoria, Verdad y Justicia ¡Todos y todas a la Plaza!

"Ayer escuché la entrevista y hable con Estela después. A Cristina nunca se le ocurriría hacer un acto partidario el 24 de marzo porque fue una conquista de los organismos y es su día. Estela lo sabe, pero ayer entendió que Cristina iba a hacer un acto y que iba a hablar el 24 de marzo", agregó Pietragalla Corti en declaraciones a FM La Patriada.

Para aventar cualquier duda sobre la fraternidad de la relación, Abuelas lanzó un tuit cuyo contenido esencial es una foto en la que Carlotto y otros dirigentes de Abuelas y organismos aparecen junto a Wado de Pedro, ministro del Interior y Pietragalla.

El propio Wado también tuiteó la foto.