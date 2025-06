Escándalo cripto: la Oficina Anticorrupción resolvió que Milei no violó la ley al promocionar la cripto $LIBRA

La Oficina Anticorrupción (OA) determinó que el presidente Javier Milei no cometió delito al promocionar desde su cuenta de X el proyecto "Viva la Libertad Project", con eje en la comercialización de la memecoin $LIBRA, el pasado 14 de febrero.

La decisión de la Oficina que depende del Ministerio de Justicia considera además que el jefe de Estado "no tuvo responsabilidad" en las pérdidas de los afectados. Así lo indica la resolución de la OA, firmada este viernes.

El escrito sostuvo que "la utilización de redes sociales por parte de funcionarios públicos, incluidos quienes ocupan la más alta jerarquía del Estado, no implica en todos los supuestos el ejercicio de una función pública en los términos establecidos por la Ley de Ética Pública".

Escándalo cripto: los argumentos de la OA para desligar a Milei

La resolución remarca que el posteo de Milei fue "de su cuenta personal", por lo que su accionar no constituyó un acto oficial ni implicó el uso de recursos públicos. Esta postura coincidió con los mismos argumentos que brindó el gobierno desde un comienzo del escándalo.

Por lo tanto, resolvieron que el mandatario no incurrió en el delito previsto en la ley Ética de la Función Pública ya que no se probó que haya recibido beneficio personal alguno por postear el contrato. Asimismo, también desligó a Sergio Morales, ex asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores, al considerar que no intervino desde su rol en trámites vinculados a la cripto.

Noticia en desarrollo-