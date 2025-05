"Quiero ser el legislador de los porteños, no del jefe de gobierno o del presidente"

Ustend ha tenido participación política y sindical con anterioridad ¿Cómo fue hacer esta esta campaña que ahora termina en unos días? ¿Cómo fue el diálogo con la gente y qué es lo que lo que recibió como principales reclamos? Mira, primero en lo personal una experiencia maravillosa. [00:47] Estoy aprendiendo muchas cosas. Si bien eh yo tengo experiencia, yo ya había recorrido la Ciudad y aparte la conozco porque nací acá, es distinto cuando la recorrés políticamente, tenés que escuchar a la gente, tenés que marcar la diferencia en los distintos barrios, escuchar y atender las necesidades que tienen. Entonces, una experiencia muy distinta, muy gratificante ¿Qué me dice la gente? [01:14] Obviamente que está muy afectada por la política. Cuando vos le vas el volante no te lo quieren recibir. [01:26] 'En la política son todos ladrones', dicen. Pagas el precio del mal trabajo de la otra política que sigue trabajando mal, porque si vos analizás en este momento lo que está haciendo tanto La Libertad Avanza como el macrismo, como el kirchnerismo es politizar esto, nacionalizar una elección local, no hablar de los verdaderos problemas de los porteños, entonces claro, la gente está harta. [01:59] Claro la pagas vos recién empezás en la política o uno que recién empieza en la política con un partido nuevo. Bueno, no importa. Yo hago el trabajo de diferencia de decir, 'mira, esto es un partido nuevo'. Yo soy bioquímico farmacéutico. Eso está interesante, la verdad, los medicamentos no se puede pagar. Si es una estafa. Sí, dejé la prepaga. [02:27] Sí, mi tía tiene cáncer, no la puede pagar y sacar todo lo que hay, o sea, entra ahí a escupirte un montón de preocupaciones que tiene y ahí donde entra nuestra propuesta. Yo veo ahí que yo tengo una oportunidad porque sé del tema y me ven que conozco el tema, que soy valiente eh y que voy a enfrentar a las corporaciones. Algunos me dicen, "Pero vos, ¿sabes con qué te están metiendo? Te están metiendo con la mafia." Claro. [02:54] Sé que es una mafia, sé que es una corporación y sé lo que le pasó a Ilia, pero yo justamente quiero seguir su legado. Quiero combatir estas mafias, quiero romper estos monopolios, quiero bajar el precio de los medicamentos. [03:13] Como hace 24 horas hizo Donald Trump. Cuando yo veía allá en el Breaking News las noticias y en el decreto de Donald Trump lo que quiere hacer para bajar el precio de los Estados Unidos, es exactamente lo mismo que yo propongo para acá va. [03:28] Más competencia, más producción actores. Él lo propone en distintos estados de Estados Unidos que tiene tierra de sobra, yo acá en Villa Lugano hay 21 hectáreas para para instalar laboratorios, bueno, vamos a a promover la instalación de real de laboratorios y a partir de ahí inventar la competencia [03:57] Bueno, todo eso para meterte decir desde la legislatura puede hacer normas que realmente le ayuden a la gente y alguien tiene que ser el David que enfrente a estos monstruos. [04:18] El David que enfrente a estos Goliat que si hace 30 años por lo menos se ríen de la gente, se han enriquecido con el fidelismo, con el macrismo y ahora con el liberalismo en base a empobrecer a la gente, porque si ellos se enriquecen y la gente la pasa bien, no me parece mal, porque es el lícito, es un negocio lícito el de la salud y el de la venta de medicamento. [04:42] Lo que yo veo es que ellos se enriquecen, festejan sus cumpleaños en Marruecos, llevan un avión completo para quedarse una semana y la gente entra a la farmacia y no puede pagar ese medicamento. [05:01] Para vos se esto se profundizó en este tiempo? Este año y medio empeoró. Eso es un dato objetivo. Objetivo. Este año y medio empeoró. [05:30] La gente está mucho más preocupada y los medicamentos aumentaron mucho más. Le quitan la cobertura de 150 drogas que tenían sin cargo a los abuelos que son los más necesitan medicamentos. [05:46] Y en el mismo momento aumentan los medicamentos por encima de la inflación pero bien por encima del región. para el valor del del IPC eh del índice de precios consumidos, mide solamente 20 medicamentos, pero hay 20 000 medicamentos. Es obvio que es un dato mentiroso, Cuando la inflación fue el 3,4 que para también mentirosa, la real de los medicamentos fue 5,2. [06:16] Esa es la que medimos nosotros sobre los 20 000, no sobre los 20. [06:39] Es que ellos son los culpables. Yolos enfrento por igual, porque yo no me caso con ninguno. [07:04] Ellos, cuando te estoy diciendo que ellos son los verdaderos culpables que la ciudad que sufre, insegura, sin trabajo, sin salud. Que la ciudad tiene olor a pis y es culpa de ellos también. A ver si entendemos, ellos son los que la mal administraron. Que tenga 500 000 porteños que viven de changas, es culpa de ellos también. [07:28] Y que no discutamos los verdaderos problemas de de de trabajo, de salud y de seguridad que tiene porteños, culpa de ellos y quieren envolverle a mentir. Yo me acuerdo que por primera vez el el el tinerismo le miente cuando pone a la actriz a Nacha Guevara en una lista eh digamos ficticia, una lista que no nunca asumió. Sí. Y después lo repitieron todos. Y ahora el mileísmo, Mileí yo lo conozco. [07:57] Fue mi amigo durante mucho tiempo, éramos panelistas con Maur ya que se quedó uno y que conozco verdaderamente. Él hace lo mismo ahora. O vender los cargos, lo cual es una estafa tremenda porque le vendés los cargos a las empresas o a los sectores que que son poderosos gente, pone un cargo. En la lista, la lista de legisladores porteños está tarifada. O sea, vos lo ves a los los seis primeros tres están vendidas la la la las candidaturas. [08:25] O sea, que eso es tremendo ver la política de ese lugar, ¿no es cierto? Pero lo peor es que estás haciendo lo mismo que criticabas. Entonces, no puedo estar de acuerdo con vos. Aparte mentir sobre el súper a digital, bueno, Diego de Torres es un medio especialista en la economía. Sí. Es obvio que yo pago la deuda eh me va a dar un superávil, fantástico. Entonces, si yo no pago la despensa en mi casa ya, mira, mira cómo me fue este mes. [08:48] Yo le digo a mi esposa, "Mira, estamos superhabitarios." Y claro, no pagamos la despensa, no pago la escuela a mis hijos, eh no le pago la muscama, igual, bárbaro. Pero entonces, pero eh creer que la economía de Bill Caputo nos va a llevar a buen puerto es un error. Yo que promuevo, vengan a producir y trabajar acá. [09:09] Yo que le digo, "Yo le bajo los impuestos el primer año y vengan a producir y en cada, están en C, están en su comercio, habilitación rápida para los comercios, están en su empresa, baja de impuestos el primer año, eliminación de los impuestos del primer año para que te vengan a instalar realmente, no que me bajás 4 millones de dólares en el Riggs en un banco y después te lo sevas a la noche para que me dé para que me den el balance. No, eso es mentira. [09:34] Vení y instalate, yo te libero los impuestos del primer año, pero vení y instalate, yo quiero ver cómo poné los sobreros a trabajar y a los 5 meses está está terminada la obra y a los 6 empezaste a laburar. Eso quedó, economía real. La última. Eh, vos hablás de la necesidad de un de achicar el estado para fortalecerlo, ¿no? [09:57] Eso te diferencia Te diferencia de otras opciones que sienten que el estado tiene que ser o más grande o que hay que achicarlo definitivamente sin importar cuál es su función. Eh, ¿cómo se aplica ese ese esa idea, si se quiere, a la ciudad de Buenos Aires que tiene un estado importante y que tiene que tiene muchos hospitales, tiene escuelas. ¿Cómo ¿Cómo conjugas esas dos cosas? Hay que achicar el estado de Cava. Eso eso es una definición. [10:26] Caba tan tan burocrática como la nación. 105 comuneros que cobran 4 millones y medio no hacen nada. Hm. Para, papito, no tenemos es Tiene 120 000 empleados en la ciudad de Buenos Aires. Tiene 1200 tiene 1200 empleados en la legislatura porteña, para un poco. Son 60 legisladores a 20, o sea, le pagamos una pime a cada uno. Con la nuestra, supuestamente vos sos de derecha, no bajaste el impuesto. Estoy hablando de Macri, ¿no? [10:54] Macri Horacio y Martín, no sé si no bajaste un impuesto en estos 18 años. Y ahora invitás a la gente a que te vote porque si ahora lo vas a bajar, dejarme así, te doy un dato del Abele. Mi propuesta también es eximir a los a del Abele el jubilado, ¿no? Mire, mi primera propuesta bajar el precio de los medicamentos con más competencia, segundo, el Abele de los jubilados. Le bajó el Abele a 3700 jubilados, pero hay 800 000 jubilados. [11:22] Es una estafa, yo creo que 300% de los jubilados eh se exigió la ley porque esa manera va al consumo esa plata y no a la tesorería para aumentar el gasto público. Entonces, vos me pregunta, vos tenés un estado de capa más chico, sí, claro, más chico, este, menos burocrático, eh, y eh, y hay que desarrollar el sector privado y el empleo que tiene que estar privado y los portadores de trabajo van a conseguir el sector privado. [11:49] El estado de la ciudad uruguaya tiene que estar firme en salud, en educación y seguridad. [11:59] No puede ser que estemos pagando una seguridad privada, estemos pagando una educación privada y una salud privada, porque la salud pública, la seguridad pública y la educación pública no está funcionando. Entonces es falta de gestión, no falta de plata, porque en esto hace la diferencia de Formosa, Jujuy. Sobra la plata, le estás pidiendo la plata que te debe la la nación. Eh, perfecto, reclamarle a través de la corte que ya te dio lo que para cobrarla, pero uno puede pagar la reforma porque te den la plata. [12:28] Esa plata va a entrar usar que entra todos los meses los los impuestos que pagamos 3 millones de porteños. A ver si entiende, no solamente 3 millones porteños, 1 millón y medio más que viene a laburar. Sí. 1 millón de turistas que viene a turistear y gastar acá. A ver si entendemos que que que que la en la ciudad de Buenos Aires tiene mucha plata, con lo cual no tiene excusa para estar tan mal. [12:54] Yo me quiero meter en la la política y quiero ser el legislador de los porteños, no del jefe de gobierno o del presidente o la presidenta. Los 17 de los los 16 restantes legisladores, de los 17 que somos, tiene ser el legislador o del jefe de gobierno o del presidente de la nación o de la expresidenta. Yo quiero ser legislador de los porteños.