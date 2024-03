Santilli apuntó fuerte contra la oposición: "¿Quieren que se vaya?"

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, apuntó fuerte contra los políticos que, según su visión, no colaboran con la gestión del presidente Javier Milei.

En este sentido, sostuvo que ninguna de las propuestas oficiales los satisface, y terminan por no dejar avanzar en ningún sentido.

"DNU, no; ley ómnibus achicada, no; Pacto de Mayo, no", precisó Santilli con relación a las diferentes propuestas que presentó el Gobierno, pero que siempre encontraron algún reparo en la oposición .

"¿Qué quieren; que se vaya? Yo no; quiero que cumpla los cuatro años y transforme a la Argentina, que le vaya bien", dijo el diputado.