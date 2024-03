Monotributo: el borrador con las escalas, cuotas y plazo de actualización en el que trabaja el Gobierno

En las últimas horas, en medio del debate del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el Senado, trascendió el borrador del nuevo capítulo fiscal que el Gobierno presentaría en la Cámara de Diputados. Con modificaciones, respecto a la versión de enero, en el monotributo.

Al igual que en el proyecto anterior, se plantea un aumento de las escalas y las cuotas fiscales respecto a los valores vigentes del Régimen de Simplificado para Pequeños Contribuyentes (última actualización en diciembre del 110,9%) pero de menor magnitud .

"Si se compara con los valores que están al 1º de enero, con este nuevo borrador, hay un incremento del 72%", afirmó el socio de Lisicki Litvin & Asociados, Fernando López Chiesa. Y agregó: "Ese porcentaje corresponde a la inflación que tuvimos en el primer bimestre (36,6% INDEC) y la que podría llegar a haber en marzo o abril".

Así, en esta última versión, se plantea que la categoría A -la más baja- tenga ingresos brutos de hasta $3.000.000 anuales que equivalen a $250.000 mensuales. Cuando en la versión anterior el monto era $5.00.000 (diferencia 66,66%).

Para la siguiente (B), de hasta $4.000.000 anuales (vs. $8.000.000 anterior); C, $5.500.000 (vs. $11.500.000); D, $7.500.000 (vs. $ 15.500.000); E, $10.000.000 (vs. $19.750.000); F, $13.000.000 (vs. $24.250.000); G, $16.500.000 (vs. $29.000.000); H, $20.500.000 (vs. $35.000.000).

Mientras que para las tres categorías más altas -que comprende exclusivamente "venta de cosas muebles"- los valores serían los siguientes: I, $25.000.000 (vs. $45.000.000); J, $30.000.000 (vs. $56.000.000); y K, $35.500.000 (vs. $68.000.000).

"Si se compara con los valores que están al 1º de enero, con este nuevo borrador, hay un incremento del 72%", afirmó el socio de Lisicki Litvin & Asociados, Fernando López Chiesa.

En cuanto el impuesto integrado para la categoría A tanto por la "locación y/o prestación de servicios y/u obras" como por "venta de cosas muebles" sería de $2.500 (vs. $3.900). Mientras que, para la B, el valor ascendería a $4.000 (vs. $6.500).

A partir de la C, las cifras cambian para cada una: por "locación y/o prestación de servicios y/u obras" sería de $6.700 (vs. $12.000) y por "venta de cosas muebles" $6.030 (vs. $10.800); D, $11.000 (vs. $20.000) y $9.900 (vs. $17.500) respectivamente.

Para la E, $17.000 (vs. $33.000) y $15.300 (vs. $29.700) respectivamente; F, $25.000 (vs. $50.000) y $22.500 (vs. $42.000); G, $42.000 (vs. $72.500) y $37.800 (vs. $65.500); H, $85.000 (vs. $146.000) y $76.500 (vs. $131.500).

Por último, para las últimas tres categorías el impuesto integrado por "venta de cosas muebles" sería de $105.000 para H (vs. $187.500); J, $135.000 (vs $260.000); y K, $177.500 (vs. $340.000).

Con respecto a los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), según lo que establece el artículo 39 inciso a), la categoría A debería abonar $9.800 (igual que en el anterior). Un valor que se incrementaría un 10% para las sucesivas.

Mientras que el del Sistema Nacional del Seguro de Salud para las categorías de la A a la C sería de $13.800 (igual que en el anterior) y en las siguientes ascendería: en la D, $16.400; E, $19.000; F, $22.000; G, $25.000; H, $29.000; I, $33.000; J, $38.000; y K, $44.000.

Actualizaciones trimestrales

A partir del artículo 52, se busca que los montos máximos de facturación, de los alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar se actualicen trimestralmente a partir del mes de abril de 2024, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Los montos se ajustarían por inflación cuatro veces al año. Por calendario, el primero se realizaría en enero por la de octubre-diciembre del año pasado, luego en abril, por la de enero-marzo; en julio, abril-junio; y en octubre, julio-septiembre.

"De aprobarse, las escalas no quedarían tan rezagadas porque la actualización pasaría a ser trimestral, cuando en los últimos años siempre fue trimestral", celebró López Chiesa.