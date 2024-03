Fuerte ajuste en el INCAA: reducción del personal, horas extra y quita de apoyo a festivales

El gobierno de Javier Milei estableció un fuerte recorte en todos los órdenes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) , con la suspensión de programas de apoyo que este hace para proyectos cinematográficos, eventos y distritos de todo el país, así como la no renovación de diversos contratos de trabajo y la quita de horas extra para todo el personal del ente.

El presidente del organismo, Carlos Luis Pirovano, firmó durante esta mañana una Resolución de 12 artículos que será oficializada en el Boletín Oficial de mañana y que confirmará lo que les anunció a los trabajadores de la junta de ATE-INCAA la semana pasada: el ente pasará por un profundo proceso de recortes y despidos en el marco del fuerte ajuste fiscal que está ejecutando la administración de Javier Milei al comienzo de su gestión.





El Cronista accedió al documento firmado por Pirovano, quien justificó las medidas debido a que "resulta necesario tomar medidas tendientes a racionalizar y eficientizar el Organismo" para "superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas".

Los recortes del Gobierno al INCAA

Dentro del paquete de artículos, la primera comienza con la suspensión de toda erogación vinculada a apoyos y aportes institucionales. Ante la consulta de este medio, la periodista y divulgadora cinematográfica Victoria Duclós Sibuet , explicó que "refiere al auspicio del INCAA a actividades relacionadas al cine vinculadas al fomento de la actividad cinematográfica, lo que no implica solamente la financiación para producir películas, sino también diversas actividades del rubro".

Pirovano también resolvió la suspensión de "todo apoyo económico destinado a las provincias y a la CABA", así como el congelamiento de los apoyos económicos para auspicio y apoyo económico para eventos audiovisuales y los estrenos de películas nacionales producidas en todo el país.



El presidente del INCAA, Carlos Pirovano.

" Cuando se habla de 'Eventos audiovisuales' se refiere a festivales y muestras porque ahí entra en órbita el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y todos los festivales del país . Se suspende el apoyo económico a todos esos eventos. El Festival de Mar del Plata es el más importante de Latinoamérica. El único de la región con categoría A, distinción que tiene Cannes, por ejemplo", agregó Duclós Sibuet.



Tal y cómo venían especulando fuentes gremiales del ente días atrás, el titular del INCAA dejó asentado que no se renovarán los contratos de locación de obra y monotributistas del organismo con vencimiento el 31 de marzo de 2024. También estableció que desde la publicación de la resolución no se podrán realizar más contrataciones para esas modalidades hasta nuevo aviso y que ya no habrá más horas extras para el personal desde este mes.

El conflicto gremial y las denuncias

Días atrás, la Junta Interna de ATE ya había sacado un comunicado en repudio de los despidos que había anunciado el nuevo titular del INCAA .

"La nota que se conoció durante la tarde del jueves firmada con menos de 24 horas en el cargo deja a más de 100 trabajadoras y trabajadores contratados en la calle desde el 1 de abril, que se encuentran bajo modalidad de locación de obra (CLO) y locación de obra por especialidad (CLOPE) en la calle, aludiendo a razones presupuestarias", expresaron con un comunicado, en el cual afirmaron que Pirovano es "un economista completamente ajeno al sector audiovisual y las políticas públicas" .

Los propios voceros de la Junta Interna habían advertido que, en privado, Pirovano había dicho que no apoyaría más festivales, que quería vender el Cine Gaumont y que tenía intenciones de cerrar las plataformas Cine.Ar y Cine.Ar Play. Según una nota en La Nación, autoridades del INCAA consultadas por ese medio manifestaron que dichas acusaciones eran falsas.

El Cronista se contactó con los voceros de la nueva cúpula del INCAA para profundizar la información de la Resolución y chequear las diferentes versiones que surgen desde los trabajadores del ente, pero no recibió respuesta de ninguno de ellos: alegaron que no darán información hasta nuevo aviso.

Las medidas de la resolución no se limitan a los apoyos económicos y a dotación del ente. Pirovano suspendió la asignación de los adicionales en materia de servicio de seguridad en todos los edificios del organismo; así como la cobertura de los viajes nacionales e internacionales del personal del INCAA. Asimismo, se terminó con todos los contratos con compañías de teléfono celular y diferentes coberturas para los representantes del organismo .

A pesar de que desde el ente cinematográfico optaron por no hablar, el presidente Javier Milei compartió una publicación de un usuario de la red social X (@PregoneroL) que indica que el Gobierno no aportará "ni un peso más del IVA de los pañales al INCAA".

La captura del tuit apoyado por el Presidente. (X)

Quién es Carlos Luis Pirovano

El titular del INCAA opera bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación, presidida por Leonardo Cifelli, quien a su vez forma parte del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Hay quienes especulan que su designación fue pensada para que sea temporal y se encargue de efectuar los ajustes.

Pirovano es un dirigente de Apertura Republicana, quien hasta el momento estaba a cargo de Observatorio de Productividad y Competitividad de la Universidad Caece, de acuerdo a los datos que revela en su perfil de LinkedIn.

Se trata de un economista y profesor universitario especializado en microeconomía, finanzas y planeamiento estratégico. Sin estar cerca del cine, en su currículum figura que fue vicepresidente del Banco BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior). Por otro lado, ocupó el cargo de subsecretario de Inversiones cuando Mauricio Macri fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en dos ocasiones.