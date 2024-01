Iñaki Gutiérrez ya no manejará las redes de la Casa Rosada: qué pasó

El joven influencer Iñaki Gutiérrez, que desde hace varios años trabaja en las redes sociales de Javier Milei, dejó de manejar la cuenta de la Casa Rosada. Sin embargo, seguirá ocupándose del TikTok del presidente.

Según se informó este martes, al funcionario le retiraron el control de esa cuenta luego de que días atrás desde allí compartiera una foto suya junto a su pareja, Eugenia Rolón, que trabaja junto con él en el equipo de Milei.

Por qué Iñaki Gutiérrez ya no manejará las redes de la Rosada

Iñaki Gutiérrez, el joven funcionario de Javier Milei. (Foto: Instagram).

Gutiérrez compartió un mensaje de Año Nuevo desde su cuenta personal, que luego fue retuiteada por la de Casa Rosada y generó una ola de críticas de los usuarios .

Este no fue el primer episodio que había puesto los ojos sobre el funcionario de 22 años, ya que en varias ocasiones debió borrar posteos o mensajes de la cuenta oficial de Presidencia. Uno de ellos fue el video sobre el estado edilicio de la Casa Rosada, que incluía imágenes de otros lugares, como también otro desde su cuenta personal de X, cuando criticó a los cacerolazos que se llevaron a cabo tras la publicación del DNU.

Según trascendió, ahora Iñaki continuará ocupándose solo de la cuenta de TikTok del jefe de Estado desde la oficina que ocupa en el segundo piso de la sede gubernamental , lo que hizo durante la campaña electoral.

A pocos días de la asunción de Milei, Iñaki había anunciado que desempañaría sus funciones en el gobierno "ad honorem", ya que tenía pensado donar su salario.

"Me metí en política para cambiar la realidad de mi patria, que hoy hace que uno de cada dos argentinos sea pobre, no por un sueldo", había escrito el joven libertario en su cuenta de X semanas atrás luego de la llegada de Milei al gobierno. "Es por eso que hoy anuncio que trabajaré en el gobierno de Javier Milei ad honorem. Al no estar la posibilidad de renunciar al sueldo lo donaré", indicó.