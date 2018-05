Zinedine Zidane dejó de ser el técnico del Real Madrid

Cinco días después de convertirse en leyenda, de ser el primer entrenador en ganar tres Ligas de Campeones consecutivas, Zinedine Zidane anunció que deja su cargo como técnico del Real Madrid en lo que representa una inesperada despedida, tras dos años y medio en el cargo en el que logró nueve títulos y mantuvo al Real Madrid en la cima del fútbol universal.

La habitual sonrisa de Zidane desapareció de la sala de prensa de La Ciudad del Real Madrid cuando, acompañado por el presidente, un Florentino Pérez con rostro triste, comunicó su decisión irrevocable de abandonar el club tras dos años y medio en el banquillo, desde que el 4 de enero de 2016 ocupó el puesto que dejó Rafael Benítez.

Desde entonces, ganó tres Ligas de Campeones consecutivas (2015/16, 2016/17 y 2017/18), una Liga (2016/17), dos Supercopas de Europa (2016 y 2017), dos Mundiales de Clubes (2016 y 2017) y una Supercopa de España (2017). Nueve títulos de trece posibles antes de sentir este curso que la plantilla necesita una nueva metodología para seguir ganando y un técnico preparado para renovarla.

Como entrenador del Madrid, Zidane ganó tres Ligas de Campeones consecutivas (2015/16, 2016/17 y 2017/18), una Liga (2016/17), dos Supercopas de Europa (2016 y 2017), dos Mundiales de Clubes (2016 y 2017) y una Supercopa de España (2017).

"Tomé la decisión de no seguir y hablé con el presidente. Es el momento para todos, primero para mí. Un momento raro pero importante. Había que hacerlo por el bien de todos. Este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio después de tres años. Otro discurso, otra metodología de trabajo, y por eso tomé esta decisión. Quiero mucho al Real Madrid y al presidente. Le estaré eternamente agradecido toda mi vida, pero hoy hay que cambiar", dijo.

Sin embargo aclaró: "Puede ser un hasta luego porque el Real Madrid me lo dio todo y voy a estar cerca del club toda la vida".

Agradeció el "apoyo" de la afición madridista y entendió la sorpresa que puede generar su decisión. "Le agradezco siempre, no solo como entrenador. Como jugador me apoyó hasta cuando jugaba mal". Y también tuvo un reconocimiento especial para los trabajadores del club que le han acompañado en esta etapa.

Un desgaste natural

"Es un desgaste natural, cuando dije que seguía a lo mejor no lo pensaba. En mi cabeza había otra cosa. Decía que en este club puede pasar de todo porque se puede acabar de un día a otro. Después de tres años es el momento por muchas razones. No estoy cansado de entrenar, pero para seguir ganando es el momento de un cambio", opinó.

El Real Madrid y su último logro de la mano de Zidane

Llegaba procedente del Real Madrid Castilla, del filial, y su método caló tanto en el vestuario que el equipo resurgió y se elevó a cotas históricas. Su relación con los medios informativos estuvo siempre marcada por la educación, por su serenidad, por la simpatía y por una sonrisa en todas las comparecencias.

Sin obviar lógicamente esas tres Champions seguidas, Zidane explicó en su despedida que se queda con la liga conseguida. Siempre le dio un gran valor al torneo de la regularidad y en esta campaña el equipo quedó prácticamente descartado pronto.

El técnico francés, que le comunicó la decisión a Florentino Pérez el miércoles y a los jugadores por mensaje (con el capitán Sergio Ramos sí que habló), no quiso exponer cuándo realmente tomó la decisión de no continuar y aseguró que aunque no era un día bueno tampoco era un día triste.

Y reiteró por activa y por pasiva que era el mejor momento de dejar el cargo, en la cima, en pleno éxito, y sin tener seguro que el equipo iba a poder seguir ganando con él en el banquillo. Su retirada como futbolista en activo fue también similar.

Siguió entonces cerca del Real Madrid. Ahora hará lo mismo. Reposará tras el "desgaste" acumulado, y, como dijo el propio Florentino Pérez, convirtió su adiós en un posible "hasta luego". De momento, lo que tiene claro es que no se marcha a otro club.

Procedente de la filial del Real, el método Zidane caló tanto en el vestuario que el equipo resurgió y se elevó a cotas históricas. Su relación con los medios informativos estuvo siempre marcada por la educación, por su serenidad, por la simpatía y por una sonrisa en todas las comparecencias.

Zidane en todo caso se marcha en la cresta de la ola, en pleno éxito, convertido en leyenda del Real Madrid. Sabe que su salida supone un terremoto, una sensación, para el club y la afición, pero está convencido de que es lo mejor.

Nacido en Marsella el 23 de junio de 1972, 'Zizou', pone, por lo tanto, punto y seguido, a su segunda etapa en el club del Santiago Bernabéu. La primera comenzó el 10 de julio de 2001, cuando Florentino Pérez le convenció para que cumpliera un sueño de todo jugador y pasara del Juventus italiano al Real Madrid, en el que permaneció cinco campañas.

Ganó una Liga de Campeones en 2002 como gran protagonista, con uno de los mejores goles de la historia, una Liga, dos Supercopas de España y una de Europa y un Mundial de Clubes, y además encandiló con su fútbol mágico dentro del llamado equipo de los 'galácticos'.