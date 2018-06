Uruguay puede sellar su pase a octavos contra Arabia Saudita, cuyo plantel es más barato que siete jugadores charrúas

Tras el triunfo de Rusia sobre Egipto, Uruguay podrá cerrar su pase a octavos de final del Mundial si le gana a Arabia Saudita en la segunda fecha del Grupo A. El equipo asiático, que viene de perder 5 a 0 con los anfitriones, está prácticamente eliminado: necesita ganarles con abultada diferencia al conjunto charrúa y a Egipto.

El conjunto que dirige Oscar Washington Tabárez viene de ganar de forma agónica 1 a 0 sobre Egipto con el gol de José María Giménez. Un idéntico resultado le permitirá clasificarse a la siguiente ronda y luego definir el liderato del grupo con Rusia.

Los indicadores apuntan a un triunfo uruguayo. El plantel saudí, tasado en 18,7 millones de euros, es más barato que siete jugadores de la "Celeste": Luis Suárez (70 millones), Edinson Cavani (60 millones), Giménez (25 millones), Diego Godín (35 millones), Maximiliano Gómez (25 millones), Lucas Torreira (25 millones) y Matías Vecino (23 millones).

Además, en las casas de apuestas un triunfo de Uruguay paga 1,16, mientras que un batacazo saudí retribuye 18 veces lo apostado, según datos de Bwin. ¿El empate? Multiplica la apuesta por 7,5.

No obstante, el cortísimo historial de dos partidos amistosos es favorable para Arabia Saudita: el primero lo ganó 3-2 en marzo de 2002 en el debut de Diego Forlán con Uruguay, mientras que el segundo terminó 1-1 en octubre de 2014. Ambos encuentros se disputaron en territorio saudí.

Jugadores a seguir

Otros datos

- Uruguay disputará su partido número 53 en Mundiales. Hasta el momento ganó 21, empató 12 y perdió 19 (81 goles a favor y 71 en contra).

- Arabia Saudita jugará su partido número 15 en Mundiales. Ganó sólo dos, empató dos y perdió 10. Marcó nueve goles y recibió 37.

- Uruguay superó 10 veces la fase de grupos de las 13 que disputó (77% de efectividad). En cinco oportunidades logró el primer puesto del grupo y en tres salió segundo.

- Arabia Saudita superó una vez la fase de Grupos (en el 2º lugar en 1994), tras 4 disputadas (25%). Pasaron 24 años de la última vez que superó la Fase de Grupos. 13 PJ: 2G-2E-9P (8GF-34GC).

- Uruguay sumará su 3º partido en Mundiales ante combinados asiáticos, siempre con Óscar Washington Tabárez como entrenador. Los dos anteriores fueron victorias vs Corea del Sur, en ITALIA 1990 (1-0) y SUDÁFRICA 2010 (2-1).

- Arabia Saudita se medirá por primera vez ante equipos sudamericanos en Mundiales. Hasta hoy, solo había enfrentado a países de africanos y europeos.

- Uruguay enfrentó a 15 seleccionados asiáticos en su historial general y únicamente no pudo derrotar a Arabia Saudita y a Irán (al resto al menos pudo ganarle una vez). De 43 partidos: 27G-8E-8P.

- Arabia Saudita jugará su vigésimo duelo ante países sudamericanos: ARG, BOL, BRA, CHI, COL, PAR, PER y URU. Solamente pudo vencer a Uruguay (2002). De 19 partidos, 1G-8E-10P.

- Uruguay marcó la mayoría de sus goles en los Mundiales durante el final de los partidos (21 goles de 81 fueron entre el min 75-90). Viene de lograr el triunfo sobre el final del juego ante Egipto.

- Uruguay ganó tres de sus últimos cuatro encuentros en Mundiales, todos por un gol de diferencia y con gol luego del minuto 80 de partido.

- Arabia Saudita alcanza en Mundiales 11 juegos sin victorias: 2E-9P (en 8 de los 11 PJ no pudo anotar goles). No consigue ganar desde Estados Unidos 1994 1-0 vs Bélgica (gol de Said Al Owayran).