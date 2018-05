Uno por uno, cuánto ganan los 32 entrenadores que estarán en el Mundial

Los sueldos anuales de los 32 directores técnicos que dirigirán a las selecciones participantes en el Mundial de Rusia suman u$s 52.610.000. ¿Los que más ganan? El seleccionador de Alemania, Joachim Low (u$s 4,74 millones); Tité, de Brasil (u$s 4,31 millones), y los entrenadores de España, Julen Lopetegui, y de Francia, Didier Deschamps (u$s 3,69 millones cada uno).

El DT de la selección argentina, Jorge Sampaoli es el décimo mejor pago, con un salario anual de u$s 2,22 millones.

A continuación, el ranking completo: