Under Armour y Adidas crecen en la NBA a costa de errores de Nike

En 2013, Nike protagonizó un gran error de marketing deportivo. Según las noticias de aquella época, la compañía decidió no renovar el contrato con Stephen Curry porque el jugador de los Warriors pedía aumentar su salario de u$s 2,5 a 4 millones, y a pesar de que en ese momento Curry todavía no era lo que es hoy, la diferencia entre ambas partes no era tan significativa como para dejar de lado uno de los jóvenes con mayor proyección en la NBA. Sin embargo, hace dos semanas se conoció el real motivo del desacuerdo: Nike rechazó al base de Golden State porque este exigió que en su calzado insignia aparezca una frase bíblica, pedido que no fue bien visto por la marca.

La empresa con base en Baltimore, Under Armour, aprovechó y le ofreció a Curry más dinero y la frase estampada en cada uno de sus zapatos. Esta zapatilla deportiva es una de las más vendidas en la historia.

Para lograr la continuidad de su gran estrella, la firma le mejoró su contrato el año pasado, asegurándose su vinculación hasta 2024 a cambio de una fortuna no especificada.

¿En cuánto puede valorarse el impacto de Stephen Curry en la industria? Según revela Jay Sole, un analista de Morgan Stanley en el Business Insider, Under Armour podría aumentar su valor en nada menos que u$s 14.000 millones si Curry continúa a su actual nivel. En este momento, de hecho, los especialistas sitúan al astro como el mejor jugador-marca de la NBA, por delante de LeBron James.

"Las ventas de zapatillas de Under Armour han crecido un 350% en lo que va de año", explica el informe. "El negocio de zapatillas de Curry ya es mayor que el de LeBron, Kobe o cualquier otro jugador excepto Michael Jordan. Pero si Curry se convierte en el nuevo Jordan, y su popularidad sigue creciendo, incluso el liderazgo mismo de Nike en este mercado estaría amenazado".

adidas también aprovecha

Por otra parte, también se hizo público hace pocos días que la cúpula directiva de adidas está contenta porque su plan para recuperar posicionamiento en mercado estadounidense, perdido hace ahora casi un año y medio en favor de justamente la pujante Under Armour, y de Nike, comienza a dar resultados.Y entre los puntos más destacados de este proceso, se encuentra la importante tasa de retorno que el fichaje de la estrella de la NBA James Harden está reportando a la marca.Desde que se conociera, por en agosto del año pasado, la llegada de Harden a adidas como su nuevo gran embajador ante la negativa de Nike de ejercer el derecho a tanteo que tenía sobre la estrella de los Rockets, y hasta diciembre de 2015, las ventas de la firma germana en el mercado de las zapatillas en la NBA se dispararon hasta un 44%, una cifra muy importante si se tiene en cuenta que en el mismo periodo Nike sólo logró crecer en este apartado un 9,4%.De todas formas, vale la pena aclarar que Nike pagó en 2015 u$s 1000 millones por vestir a todos los equipos de la NBA desde 2017 y durante ocho años, una exclusividad que tenía adidas, pero por mucho menos dinero.