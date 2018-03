Una reforma que generó varias críticas

La ampliación del Mundial decidida este martes por la FIFA generó varias críticas en el mundo del fútbol.

Javier Tebas, presidente de la Liga de España dijo que "El método empleado no es aceptable. Hace dos meses, Gianni Infantino vino a ver a la Asociación Mundial de Ligas y nos aseguró que nos consultaría sobre los temas susceptibles de afectar al fútbol profesional. No lo ha hecho. Se comporta como Blatter, que tomaba decisiones él solo, sin preocuparse de nadie‘.

Por su parte, la Asociación Europea de Clubes (ECA), presidida por Karl-Heinz Rummenigge afirmó que "Es una decisión que fue tomada por razones políticas, más que deportivas, y es lamentable. Repetimos que no somos favorables a una expansión del Mundial".

En tanto, Massimiliano Allegri, entrenador de la Juventus aseguró que "48 equipos es mucho. Veamos cómo este formato se instalará. El fútbol cambia, los que toman las decisiones buscan aumentar los beneficios".