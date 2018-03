Una bolsa de u$s 200 millones acerca cada vez más una pelea entre Mayweather y McGregor

Parece que el ya mítico Floyd Mayweather, a pesar de las fortunas ganadas y la ostentación o quizás por eso mismo, se encuentra cerca de la quiebra.



Conocido por sus exorbitantes gastos y su imprudente comportamiento financiero, se dice que el retirado púgil gasta hasta u$s 75 millones al año de un patrimonio que según Forbes alcanza los u$s 700 millones. "Es un hábito que en años recientes lo ha llevado a tener serios problemas financieros", afirmó un analista de la revista Time, y de hecho acaba de poner a la venta sus dos Bugatti Veyron por un total de u$s 6,4 millones.



Probablemente por esta situación es que quiere volver a "calzarse" los guantes.



"Money" anunció su retiro del cuadrilátero a finales de 2015 tras vencer por puntos a Andre Berto e igualar el palmarés de Rocky Marciano: 49 victorias sin conocer la derrota. En ese camino también lo sufrieron los argentinos Gustavo Cuello, Carlos Ríos, Carlos Baldomir y Marcos Maidana.



Pero en los últimos meses comenzó a circular la noticia de que se está organizado una pelea, más cerca del circo, que de un combate profesional.



El ex campeón del mundo en cinco pesos distintos quiere enfrentarse al mediático luchador de UFC (artes marciales mixtas) Conor "The Notorious" McGregor. En un principio la idea fue rechazada por el presidente de la UFC Dana White.



Un récord de 40-0, una de las mejores defensas de la historia y un deporte completamente diferente, son los principales obstáculos.



Pero en estos días, el directivo declaró que está preparado para comenzar con las negociaciones de un combate en el que tiene "poco que ganar y mucho que perder". Es que su estrella está tan empeñado en enfrentarse con Mayweather, que no le quedó otra opción que aceptar.



"Creo que lograremos darle luz verde del lado de McGregor durante los próximos días. Luego me encerraré en un cuarto por un par de días con el equipo de Mayweather y veremos que podemos concretar. Sus ganancias dependen mucho de que tanto venda la pelea. Si la pelea vende tan bien como yo creo, Floyd ganaría más de u$s 100 millones mientras que Conor ganaría u$s 75 millones" afirmó White en declaraciones a la cadena Fox que releva el diario español Marca. En este sentido, McGregor declaró que él espera ganar también u$s 100 millones, por lo que la negociación se podría complicar, un poco.



"No hay dudas de que la gente quiere ver esta pelea. Es lo que todos me preguntan, y voy a hacer todo lo posible para ver si puedo llevarla a cabo" remató White.