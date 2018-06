Un torneo con tintes políticos

En el Mundial de Rusia no solo los jugadores tendrán protagonismo. Con el antecedente de las denuncias de violación de las normas antidopaje bajo un sistema patrocinado por el Estado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, y el polémico caso Skripal, el antiguo espía ruso envenenado en Gran Bretaña, la política no pasará desapercibida durante el torneo y los dirigentes que comandan el fútbol tendrán que lidiar con ello.

La organización del Mundial de Rusia tiene una estructura que involucra a dirigentes de todas las áreas del gobierno local. El Consejo de Supervisión es el organismo de gestión de mayor rango, ya que toma decisiones estratégicas sobre la competición y nombra al CEO del Comité Organizador Local (LOC). El Consejo de Supervisión está encabezado por el mismísimo Vladimir Putin, el presidente ruso, y el hombre más poderoso del planeta en los últimos cuatro años, según Forbes. Lo acompañan ministros federales, autoridades del fútbol local y representantes comerciales. Este equipo cuenta con el apoyo del Consejo de Administración, que coordina y supervisa las actividades operativas del LOC, y aprueba la planificación operativa y financiera del torneo. El Consejo de Administración incluye representantes de los departamentos del gobierno federal involucrados en los preparativos del torneo: el Ministerio del Interior, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Justicia, así como representantes de la Unión de Fútbol de Rusia (RFU) y de la sociedad anónima The Agency for Housing Mortgage Lending.

Alexey Sorokin

Desde diciembre pasado, Alexey Sorokin, de 46 años, fue nombrado presidente del Comité Organizador Local (LOC); en el cuál se había desempeñado como director ejecutivo desde 2011. Con experiencia como director general de la Unión de Fútbol de Rusia (RFU), Sorokin ha tenido que lidiar en la antesala de competición con más polémicas políticas que deportivas. "Hoy, el principal problema es más geopolítico que de infraestructura. La situación que nos rodea podría ser un poco mejor. Lo que está sucediendo no ayuda mucho", resaltó el dirigente al periódico ruso Kommersant, en referencia al caso Skripal. Este hecho provocó una grave crisis entre Moscú y las potencias occidentales, dejando un saldo de más de 230 diplomáticos expulsados; mientras que Islandia y el Reino Unido anunciaron un boicot diplomático al Mundial. "Cualquier incidente, ya sea natural o generado intencionalmente, se utiliza para ejercer presión sobre los organizadores del torneo. Creo que el plan fue alejar a los fanáticos extranjeros, pero no funcionó. No disminuyó la compra de entradas", agregó Sorokin, de extensa carrera como futbolista en la liga rusa.

El legado sobre los mundiales suele ser otro de los temas más espinosos. Sorokin no dudó: "El LOC se disolverá después del torneo. Por lo tanto, no tenemos la oportunidad de rastrear cómo se implementarán las medidas para preservar el patrimonio del campeonato. El responsable del legado es el Ministerio de Deportes. Pero, no hay muchas dudas, nadie discutirá los nuevos aeropuertos, la mejora de los estadios o la renovación de rutas".

Vitaly Mutko

Antes de Alexey Sorokin, Vitaly Mutko, el actual viceprimer ministro de Rusia y ex ministro de deportes, era uno de los máximos responsables de la organización de la competición, siendo presidente del LOC y de la RFU. Pero a inicios de diciembre pasado, el Comité Olímpico Internacional (COI), en el marco de la investigación sobre el supuesto sistema de dopaje patrocinado por el Estado ruso, lo expulsó de por vida de los Juegos Olímpicos. La medida trajo cola: Mutko, de 59 años, renunció definitivamente a la presidencia del LOC y dejó temporalmente su cargo en la RFU para concentrarse en los procedimientos legales de su prohibición olímpica. El plan de Mutko es retomar la presidencia de la RFU antes del 25 de junio próximo y así evitar la posibilidad de que el organismo realice elecciones anticipadas. "Mi mandato es válido hasta 2020. Regresaré", prometió.

Mutko fue ministro de deportes entre 2008 y 2016. La carrera del funcionario comenzó a hacer ruido cuando su nombre apareció en el informe del profesor canadiense Richard McLaren, que afirmó que en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 hubo violaciones generalizadas de las normas antidopaje bajo un sistema patrocinado por el Estado. El dossier de McLaren se basó en las afirmaciones del ex jefe del laboratorio antidopaje de Moscú, Grigory Rodchenkov, hoy exiliado en Estados Unidos. Mutko salió más airoso del escándalo: en octubre de 2016, dos meses de después de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, fue promovido a viceprimer ministro de Rusia.

La FIFA respaldó la renuncia de Mutko al LOC: "La FIFA entiende la decisión del Sr. Mutko, que también se tomó en interés de la Copa Mundial 2018. La FIFA le agradece por dar un paso tan responsable y por el trabajo que ha hecho hasta ahora en pos de la competición".

Alexander Alayev

La salida de Vitaly Mutko le abrió las puertas de la RFU al joven Alexander Alayev, hoy presidente interino. Al asumir, Alayev, que cumplía funciones en la federación como secretario general, dejó en claro que seguirá el camino de Mutko. "Estoy listo para trabajar en esta posición. Hace dos años buscábamos formas de salvar la organización. Ahora podemos enfocarnos en el deporte, y Mutko es quien lo hizo posible. Solo quedan seis meses para el Mundial y haré mi mejor esfuerzo para que sea un éxito", remarcó en su presentación en el cargo.

Alayev también tuvo que esquivar polémicas. En febrero, Ruslan Kambolov, defensor de la selección y del Rubin Kazan, fue investigado por la FIFA acusado de usar drogas. Más tarde, el organismo cerró el caso. "Las sospechas del jugador del equipo nacional eran infundadas. La RFU está en una lucha constante contra el dopaje, el deporte limpio es nuestra prioridad. Para este Mundial, Rusia debe estar preparada para mejorar su imagen", aseguró. //J.L.