Un negocio redondo (para la FIFA)

A lo largo de la historia, el resultado financiero de la casa madre en las copas del mundo siempre fue positivo. Distinto es el caso de los países anfitriones. Cuál es el legado que dejaron los mundiales del último cuarto de siglo.

Estados Unidos 1994

En la antesala del Mundial de Estados Unidos, solo el 20% de los americanos sabían que se iba a disputar esa competición en el país. Sin embargo, el mito de que EE.UU era un país anti fútbol se derribó desde el primer día. Con un total de 3,587,538 espectadores, el Mundial de 1994 sigue siendo la copa del mundo con mayor asistencia de la historia, alcanzando un promedio de casi 69.000 fanáticos por partido. "Los estadios repleto son una prueba más que elocuente de que el fútbol puede ser un verdadero acontecimiento, incluso en un país supuestamente antifutbolista", remarcan los archivos de FIFA de la época.

Más 11 millones de estadounidenses sintonizaron por televisión los octavos de final de la selección local contra Brasil, el 4 de julio, un récord aún histórico para el fútbol en EEUU. En lo económico, la competición dejó un superávit de $ 50 millones para la US Soccer, más del doble de las proyecciones. El evento rescató a la federación nacional de fútbol de la bancarrota y dio nacimiento a la MLS. De acuerdo a los reportes financieros de la FIFA, la competición dejó una ganancia neta de casi u$s 100 millones para la organización. El torneo reportó ingresos por u$s 84,3 millones en tickets, u$s 90,6 millones por televisación y u$s 60,2 millones por merchandising; un total de $235,1 millones, de los que se descuentan u$s 135,4 millones en gastos generales. Según el sitio World Finance, el país anfitrión invirtió más de u$s 5600 millones en la organización del Mundial.

Francia 1998

El Mundial en tierras francesas significó una inversión de u$s 1800 millones, según reportes del comité organizador. El número fue menor respecto al de otros mundiales debido a que solo se invirtieron u$s 500 millones en reformar estadios. El éxito de la selección francesa (fue campeón) aseguró que los 2.785.100 millones de tickets disponibles se agoten. Los encuentros fueron televisados en más de 200 países y gracias a ello los ingresos de la FIFA por transmisiones superaron los u$s 120 millones; mientras que los de marketing alcanzaron los u$s 245.

La cuenta pendiente, sin embargo, fueron los fanáticos extranjeros. En la antesala, los organizadores de la copa esperaban más de 500.000 turistas extras, pero en 1998, Francia no registró un aumento de visitantes no residentes; incluso, el país experimentó una disminución de pernoctaciones de no residentes en el momento del mundial; un 13 % menos que en junio de 1997, según datos del Eastern Economic Journal.

Japón/Corea 2002

El primer Mundial en Asia y en conjunto entre dos países dejó buenas sensaciones. Los 2,705,197 espectadores que coparon los estadios generaron una ganancia de u$s 1200 millones. Japón y Corea se repartieron ese dinero y, además, la FIFA les entregó u$s 110 millones a cada uno por organizar el evento. Con ingresos de televisión, sponsoreo y demás, se estima que la FIFA cosechó uno u$s 2500 millones. La construcción de estadios inéditos para la época acarreó una inversión total de u$s 4700 millones entre ambos países.

En la antesala del Mundial, institutos de investigación económica de Japón predecían que el torneo estimularía un 0,6% el PBI, unos u$s 25.000 millones de dólares. Sin embargo, la llegada de solo 30.000 nuevos turistas del extranjero, frente a los 360.000 que se esperaban, diluyó esas expectativas.

Alemania 2006

El certamen organizado en suelo teutón fue el más exitoso de la historia. El Mundial inyectó en la economía u$s 3600 millones, creó más de 50.000 nuevos empleos y dejó en las arcas de la Federación Alemana de Fútbol u$s 67 millones netos, según el gobierno alemán. La FIFA se estima que recaudó u$s 3200 millones; mientras que la inversión total en infraestructura y estadios superó los u$s 4500 millones.

Los estadios explotaron: hubo 3,359,439 espectadores y más de 21 millones en los FIFA Fan Fest. Y la llegada de turistas superó ampliamente las expectativas del comité organizador: antes del Mundial, se esperaban 8 millones, pero finalmente más de 20 millones acudieron a la cita. También existió el efecto rebote buscado: en 2007, más de 30 millones de turistas viajaron a Alemania, tres veces más de lo normal hasta el año 2005, según el Comité de Turismo. Se estima que el Mundial inyectó más de u$s 5000 millones netos a la economía alemana.

Sudáfrica 2010

La primera Copa del Mundo en África tuvo un principal ganador: la FIFA. La federación generó ingresos por u$s 3360 millones. En un país con un tasa de pobreza del 50%, y de desempleo del 24%, se invirtieron más de u$s 3900 millones para la organización, según un reporte económico del gobierno de Sudáfrica. Se construyeron cinco estadios de cero y se remodelaron otros cinco por u$s 1100 millones, y se invirtieron u$s 1700 millones en mejoras de rutas, ferrocarriles y aeropuertos.

De acuerdo al gobierno local, el torneo inyectó u$s 4.400 millones a la economía sudafricana y generó 415,400 puestos de trabajo. Los estadios alcanzaron un aforo total de 3,178,856 e ingresaron al país 308.544 turistas no residentes con el objetivo de asistir al mundial (la mitad de lo esperado), que gastaron unos u$s 30 millones. El comité organizador local recaudó u$s 526 millones, pero tuvo gastos por u$s 516, por lo que obtuvo un resultado positivo de solo u$s 10 millones. La audiencia total alcanzo los 3200 millones de televidentes, y la final entre España y Holanda tuvo picos de 909 millones.

Brasil 2014

El Mundial trajo más tristezas que alegrías para Brasil. En lo deportivo y, sobre todo, en lo financiero. Según reportes de FIFA, la competición generó u$s 4800 millones en ingresos para la federación y tuvo u$s 2200 millones en gastos, dejando una ganancia neta de $ 2600 millones. La FIFA cosechó u$s 2400 millones en derechos de televisión, u$s 1600 millones en patrocinios y u$s 527 millones en ventas de tickets. El costo de la organización, en su mayoría con dinero público, se estima que alcanzó los u$s 15.000 millones, lo que generó un gran revuelo a nivel social con protestas en todo el país. Solo en la construcción y renovación de doce estadios (de los cuales varios de ellos tuvieron ínfima actividad después del torneo), Brasil gastó u$s 3600 millones. El gobierno local aseguró que el mundial inyectó u$s 14.000 millones a la economía y generó 100.000 puestos de trabajo. Una cifra, para la comunidad económica, muy exagerada. Con mucha presencia sudamericana, se vendieron 3,386,810 entradas, y llegaron en el período del Mundial más de un millón de turistas no residentes, más de lo esperado por el comité organizador. Según las cuentas definitivas de FIFA y KantarSport, solo la final entre Argentina y Alemania alcanzó una audiencia televisiva de 1000 millones de personas, mientras que la cifra total de todo el torneo llegó a los 3200 millones. Los 1000 millones de espectadores estuvieron de acuerdo en que Rodrigo Palacio debió definir por abajo.