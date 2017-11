Un afiche de "Drácula" bate récords en una subasta

Un afiche original del primer filme sobre "Drácula" que protagonizó Bela Lugosi bajo la dirección de Tod Browning en 1931, fue subastado por u$s 525.800, lo cual lo convierte en el más caro en su tipo puesto a la venta hasta la fecha. Así lo anunció la casa Heritage Auctions de Dallas, Texas. Hasta ahora, el récord lo tenían un cartel de "Casablanca" (1942) y otro de "London After Midnight" (1927), que fueron subastados en 2017 y 2014, respectivamente, por u$s 478.000 cada uno.

El afiche se vendió en u$s 525.800

El poster de "Drácula" fue redescubierto hace poco en la colección del experto en cine George Mitchell, que lo adquirió en los 50. No se reveló el nombre del comprador.

La historia dice que en 1922, el alemán Friedrich Wilhelm Murnau estrenó la película "Nosferatu, el vampiro", basada en la novela "Drácula" del escritor irlandés Bram Stoker. Dado que la adaptación fue realizada sin obtener los permisos, la viuda de Stoker, Florence, inició acciones legales. Tiempo después, Florence Stoker permitió que se adaptara la novela a una obra de teatro, que fue estrenada en 1924 en Inglaterra. Y en 1930, los derechos de la novela y la obra de teatro fueron adquiridos por los estudios Universal Pictures.