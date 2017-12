Turner y Fox también van por la liga chilena

Turner y Fox encabezan las propuestas para la licitación del Canal del Fútbol en Chile (CDF) por un periodo de 15 años y un valor aproximado de u$s 2000 millones. Medios chilenos indicaron que la oferta de Turner incluye un pago inmediato de u$s 2,5 millones para cada uno de los 32 equipos, comparados a los u$s 2,3 millones que ofrece su principal competencia. Entre tanto, la oferta de Fox es emitir todos los partidos, incluyendo las divisiones de Primera A y Primera B. Además, una de estas se podrá ver por Mega, lo que marcaría el retorno del fútbol chileno a la TV abierta.

Por su parte, Turner transmitiría todos los partidos de la A y sólo uno de la B. La comisión evaluadora recibió cuatro ofertas, que incluyen además de Turner y Fox, a Liberty y Citi Venture Capital. En Argentina entre Fox y Turner abonarán u$s 1000 millones por cinco años.