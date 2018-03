Turner saca ventaja y por u$s 180 millones se queda con la Champions para EE.UU.

Turner no pierde el tiempo y sigue demostrando su gran interés por el fútbol. Mientras espera una decisión de parte de los dirigentes de los clubes argentinos en torno a que compañía será "beneficiada" con las transmisiones locales, acaba de quedarse con los derechos de televisión en inglés para los Estados Unidos de la Champions League europea para el período 2018-2021, gracias a una "agresiva" oferta de u$s 60 millones por temporada.

De esta forma, el grupo audiovisual perteneciente a Time Warner volverá a emitir partidos después de 27 años, ya que la última vez había sido durante el Mundial de Italia 1990 a través de su canal TNT.

En este acuerdo, Turner se impuso a la NBC y a Fox, su socio oferente ante la AFA, y la compañía que tenía ese paquete desde hace 9 años.

El grupo se unirá así a Univisión, que cuenta con los derechos en castellano a razón de u$s 35 millones al año, lo que elevará a casi cien millones el dinero generado por la UEFA en EE.UU, según el sitio Sport Business Journal.

Por tanto, a partir del año que viene, la federación europea ingresará el doble de lo que facturaba actualmente, ya que ingresaba unos u$s 50 millones anuales por ambos derechos en español e ingles de parte de Fox.

Todavía se desconoce en cuál de sus diferentes señales emitirá Turner los encuentros de la Champions, pero es un hecho que los llevará en TBS, TNT o truTV, tres canales que tienen distribución en más de 87 millones de hogares.

Otra gran sorpresa provino del hecho de que ESPN, que también puja por nuestra Primera División, no presentó una oferta formal. En su lugar BAMTech (la empresa tecnológica en la que Disney, dueña de ESPN, invirtió u$s 1000 millones por sólo el 33%) presentó una oferta que se cree osciló en los u$s 35 millones por año, y que finalmente habría colocado los partidos más importantes del torneo en los canales de televisión de ESPN, la mayoría de ellos disponibles en un servicio OTT.

El tema es que la UEFA indicó a los licitadores que no iba a aceptar ofertas conjuntas, que es la razón principal por la que BAMTech se presentó por su cuenta. ESPN posee los derechos para los diferentes campeonatos de Europa y de la MLS (la Liga profesional de fútbol de EE.UU).

Por otra parte, según los analistas, esta primera incursión oficial de BAMTech en el mercado de los derechos deportivos sugiere que las empresas digitales serán mucho más activas en tratar de adquirir derechos deportivos.

Cabe recordar que en Argentina se estiraron los plazos para decidir que empresa se quedará con las transmisiones del fútbol local, por las cuales Turner hizo una oferta concreta junto a Fox de $ 3500 millones anuales (un poco más de u$s 220 millones) y compiten con ESPN y Mediapro. La decisión debería estar lista la semana que viene, y el punto que la está retrasando es quien se hace cargo del juicio que la compañía que transmitía (TSC), hasta que le fue "expropiado", mantiene con la Asociación del fútbol local.