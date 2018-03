Tras su éxito en Tottenham, Pochettino es candidato de Manchester United e Inglaterra

El estratega escocés Alex Ferguson, que consiguió todos los títulos posibles con Manchester United, se rindió ante la evidencia de la espectacular campaña del Tottenham este año y ante la influencia que Mauricio Pochettino ha tenido en la selección inglesa, que se prepara para la Eurocopa 2016, afirmando que es el mejor técnico de la Liga Premier de Inglaterra.

Es que mientras los Spurs están al acecho del Leicester en su intento por conseguir su primer título desde 1961, el entrenador de Inglaterra, Roy Hodgson, llamó hasta cinco jugadores del Tottenham para los próximos partidos amistosos frente a Alemania y Holanda.

Sumando a Adam Lallana y Nathaniel Clyne, dos futbolistas que despuntaron cuando Pochettino entrenaba al Southampton, por las manos del técnico argentino ha pasado un tercio de los jugadores que aspiran a estar en el plantel que representará a Inglaterra en el torneo en Francia.

Por eso no suena raro que el ex jugador de Newells Old Boys y defensor de la selección argentina aparezca como el favorito en las apuestas para convertirse en el próximo conductor de nada menos que la selección inglesa, en caso de que Roy Hodgson, decida dejar el cargo en los próximos meses. Hodgson aún está firme en su puesto, pero lo que ocurra en la inminente competencia regional puede definir su futuro. En Bwin, Pochettino paga 9 euros por cada otro apostado, seguido de Brendan Rodgers (9.00); Gary Neville (10.00); Arsène Wenger (21.00); José Mourinho (21.00); Marcelo Bielsa (34.00); Roberto Martínez (34.00); Pep Guardiola (34.00); Andre Villas-Boas (34.00); Carlo Ancelotti (34.00); y Frank Lampard (34.00)

En este mismo sentido, Pochettino se encuentra en la mira de Manchester United para la temporada 2016-2017. El santafesino retrasó la renovación de su vínculo con Tottenham hasta el final de temporada, a la que le restan muy pocas fechas, cuando fue tentado por una oferta de ¥4,5 millones de libras (5,8 millones de euros) anuales para prorrogar contrato hasta 2021.

Louis Van Gaal, actualmente al frente del plantel de Manchester, se irá al cierre del torneo y se mencionaba a José Mourinho para reemplazarlo. Pero la campaña de Pochettino, tres veces mejor entrenador del mes en la temporada inglesa, y una oferta del Paris Saint Germain para el portugués, allanarían el camino del futbolista que le cometió el penal a Michael Owen en el Mundial de 2002 y que convirtió David Beckham.