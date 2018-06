Torneos, sponsors y TV: la camiseta argentina vale $ 1400 millones

La celeste y blanca. El bicampeón del mundo. El mejor jugador del planeta. El candidato –para varios– a alzar la Copa en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, cuando la Selección Argentina salga al campo de juego para debutar contra Islandia, en Moscú, también lo habrá hecho el principal activo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Una camiseta que, por lo que cotiza y genera, vale cerca de $ 1400 millones.

El monto surge de sumar los ingresos anuales que el Equipo de Todos –como se identifica al representativo nacional– registró en su balance, tanto por competiciones como por sus derechos televisivos, sponsors y los cachets de los partidos amistosos. En el cálculo, también, se incluyó lo que la entidad que regentea Claudio “Chiqui” Tapia contabiliza en sus libros por contratos de patrocinio a mediano y largo plazo ya firmados pero cuyos desembolsos, en más de un caso, están cobrados por anticipado.

De los $ 1311 millones que “La Casa” –como solía llamar a la AFA el fallecido Julio Humberto Grondona– recaudó en su último balance anual (2016/7), el conjunto capitaneado por Lionel Messi aportó unos $ 555 millones. Los datos corresponden al ejercicio 124 de la AFA, cerrado el 30 de junio del año pasado y aprobado por la asamblea ordinaria de la entidad realizada a mediados de octubre.

Durante ese ejercicio, la AFA registró un superávit de $ 99,85 millones. Un año antes, había tenido un déficit de $ 223,5 millones.

La diferencia: la firma del nuevo contrato televisivo con Turner y Fox Sports, rubricada en marzo, que –sobre u$s 2000 millones, en 10 años– le garantizó un ingreso inicial de $ 400 millones. Ese dinero fresco, también, hizo que la entidad pasara de un patrimonio neto negativo de $ 57,32 millones a uno positivo de $ 3,88 millones. La causa principal: el activo corriente casi se triplicó, a $ 1263,46 millones. El ítem “Caja y bancos” cerró en $ 352,35 millones. La entidad había iniciado su ejercicio con $ 998.380 en efectivo.

Pasión y millones

Sin embargo, eso es dinero correspondiente a la explotación de los torneos domésticos y, en su mayoría, “coparticipado” con los clubes.

En cambio, la máquina de facturar que es el equipo dirigido por Jorge Sampaoli es ingreso 100% puro para la AFA.

Entre el segundo semestre de 2016 y el primero de 2017, la Selección recaudó $ 221,6 millones por competencias, casi $ 70 millones menos que un año antes (hubo menos partidos por eliminatorias y, además, al cierre del balance anterior correspondieron los partidos de la Copa América Centenario).

En tanto, los ingresos por su programa de patrocinios crecieron 1,5%, a $ 254,34 millones.

En 2013, la AFA renovó su contrato con Santa Mónica Sports, agente comercial que gestiona los convenios publicitarios de la Selección. El único que la entidad firmó, de manera directa, es el de indumentaria, con Adidas. Durante el ejercicio 2016/17, cobró $ 236,4 millones en forma adelantada de parte de la marca alemana. Anotó $ 118,2 millones en su pasivo corriente: 6 millones de euros, entre 4 millones correspondientes al contrato, a devengar en el actual ejercicio 2017/18 y otros 2 millones, en anticipo de cuotas correspondientes al segundo semestre. Y asentó otros $ 118,2 millones –es decir, 6 millones de euros al tipo de cambio de mediados del año pasado ($ 19,2 por euro)– en el pasivo no corriente, como anticipo a devengar a partir del balance 2018/19. El contrato con Adidas vencerá con el pitazo final del Mundial de 2022. En su balance, por este convenio, la AFA registra un crédito por cobrar de $ 51,42 millones (2,7 millones de euros al cambio de hace un año) y un premio de $ 28 millones (1,45 millón de euros), en concepto de “mejora” por haber llegado a la final de Brasil 2014.

No es el único dinero que la AFA embolsó por anticipado. El nuevo vínculo con Santa Mónica Sports rige hasta 2030. Al margen del ingreso por indumentaria, en 2016/17, la tesorería de Viamonte 1366 recaudó $ 308,84 millones por su programa de sponsorización. El monto incluye los ingresos correspondientes al ejercicio y anticipos. Habían sido $ 362,23 millones un año antes. En el último balance, ingresaron $ 119,37 millones por el auspicio de Coca-Cola, sponsor de la Selección desde 1988. El gigante de Atlanta, se lee en el balance, renovó el contrato con Santa Mónica hasta 2030 y el agente comercial de AFA ya cobró, en forma íntegra, la suma correspondiente hasta 2022. Según se consigna, el dinero será rendido a la AFA en cada año en que se devengue.

En materia de variaciones de efectivo, el flujo neto de dinero que ingresó por eventos y partidos de la Selección durante el ejercicio ascendió a $ 122,47 millones. Prácticamente, lo mismo que en el año previo ($ 123 millones). Además de lo correspondiente al ejercicio, la AFA recibió de TyC, en forma anticipada, $ 36,96 millones (u$s 2,2 millones) por la televisación de partidos de eliminatorias y $ 7,56 millones (u$s 450.000) por amistosos. Y percibió otros $ 113,36 millones (u$s 9,8 millones), también, como anticipos en concepto de su cachet por partidos no oficiales.

Este último monto se desglosa en $ 47 millones (u$s 2,8 millones) por cuatro encuentros, a realizarse en su actual año fiscal. Y otros $ 66,36 millones (u$s 7 millones), que se organizarán a partir del 30 de junio de 2018.

Para el ejercicio anual que cerrará este mes (2017/18), la AFA presupuestó ingresos por $ 2022 millones y gastos por $ 2021 millones. Los premios que recibirá por su participación en Rusia, recién, corresponderán al siguiente año fiscal, que arrancará en julio. Por lo pronto, para el actual, además de los $ 939,15 millones previstos por los derechos de TV de los campeonatos domésticos, espera recibir $ 395 millones por su patrocinio de indumentaria (motivo que alimentó fuertes rumores de renegociación del vínculo con Adidas o su eventual reemplazo por otra marca). En tanto, proyectó ingresos por $ 99 millones correspondientes a otros sponsors.

Tapia y sus asesores contables calcularon $ 95,2 millones facturados por cuatro amistosos en el exterior –uno, el célebre partido cancelado (y un cachet de u$s 2 milllones ya cobrado) con Israel–, por los que se recaudarían, además, $ 20,4 millones en concepto de TV. La televisación de los partidos de eliminatorias incluidos en este ejercicio –las últimas dobles fechas: agosto/septiembre y octubre– habrán representado $ 56 millones.