Tinelli no se baja de la AFA y apoya una Super Liga

El empresario televisivo y dirigente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, aseguró ayer que no bajó su candidatura para ser presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y apoyó la creación de una nueva liga que genere "más recursos" para los clubes. El vicepresidente primero del club azulgrana afirmó que le gustaría "cambiar de verdad" el fútbol argentino y que para eso mantuvo reuniones con dirigentes del ascenso y del interior que quieren que se presente en las elecciones del próximo 30 de junio. "Nunca me bajé", manifestó Tinelli en una improvisada rueda de prensa que brindó en el marco de la inauguración de un palco en el estadio Nuevo Gasómetro que le sirvió para retornar a la escena política de AFA luego de la polémica elección frustrada del pasado 4 de diciembre. Tinelli reapareció públicamente después de que uno de sus potenciales rivales en la elección, Claudio "Chiqui" Tapia, deslizara que no iba a participar.