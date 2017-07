Tevez sigue sin hacer goles en China y ya vale "apenas" u$s 5 millones

Shanghai Shenhua, con Carlos Tevez entre sus titulares, sumó ayer la séptima derrota en la Superliga China, al caer como local 1-2 frente al Beijing Gouan en un partido de la 18va. fecha.



Tevez fue titular por décima vez en la temporada, pero prolongó su sequía goleadora en tierras asiáticas, donde apenas lleva marcados dos tantos: uno ante el Jiangsu Suning, el 5 de marzo, y otro frente al Yabian Funde, el 24 de junio.



Shanghai Shenhua cumple una temporada decepcionante, pues se ubica undécimo en la clasificación con 20 puntos (cinco victorias, cinco empates y siete derrotas) y una diferencia de 21 respecto del líder Guangzhou Evergrande que dirige el mundialista brasileño Luiz Felipe Scolari.



"Carlitos" llegó al fútbol chino a principios de año tentado por una oferta imposible de rechazar y que consiguió que abandonara Boca Juniors.



La entidad, que pertenece al multimillonario holding local Greenland, le ofreció u$s 40 millones por cada una de las dos temporadas en las que jugará; es decir unos u$s 110 mil por día, lo que lo convertía e uno de los jugadores mejor pagados del mundo, por encima de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.



El objetivo de Shanghai Shenhua al contratarlo era ganar la Champions League de Asia. Sin embargo, en su primer partido oficial, su equipo cayó con Brisbane Roar de Australia en el repechaje y quedó afuera de la fase de grupos del certamen. Según trascendió a partir de los documentos de Football Leaks, Tevez se perdió de ingresar u$s 2 millones de premio. Además, el contrato tiene otras cláusulas económicas que ya serán difíciles de cumplir, como que si disputa el 70% de los partidos será recompensado con u$s 1 millón; la misma cantidad le correspondería si conquista el campeonato nacional, y por último u$s 500.000 si es el goleador, algo que tampoco conseguirá ya a esta altura.



De acuerdo a datos del sitio especializado Transfermarkt, la mejor cotización de Tevez en su carrera fue de 40 millones de euros (u$s 46 millones) en 2011 durante paso por el Manchester City cuando tenía 27 años. A Juventus llegó en 2013 con un valor de 20 millones de euros (u$s 23). En enero de 2015 alcanzó su mejor "precio" con el conjunto italiano, 23 millones de euros (u$s 26,8), y cuando fue transferido a Boca a mediados de ese mismo año estaba cotizado en 20 millones de euros (u$s 23). En el "xeneize" su ficha fue cayendo hasta los 8,5 millones de euros (u$s 10), mas/menos plata por la cual fue adquirido por los chinos En la actualidad, a los 33 años, su valor ronda los 4,5 millones de euros, es decir un poco más de u$s 5 millones.