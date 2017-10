Tensión: riverplatenses irían a Lanus con tickets para “no socios” y no lo aconsejan

El director de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte bonaerense (APreViDe), Juan Manuel Lugones, le solicitó a los simpatizantes de River Plate que no asistan al estadio de Lanús el próximo martes al argumentar que “la van a pasar mal”.

Lugones advirtió que “habrá un operativo muy importante para evitar que hinchas de River lleguen hasta el estadio de Lanús”.

“Que la gente de River no vaya a Lanús, porque la va a pasar mal”, enfatizó Lugones tras el rumor de que la parcialidad de Núñez había adquirido entradas para ver la revancha de una de las semifinales de la Copa Libertadores de América.

“Le recomiendo a la gente de River no comprar entradas porque armaremos el operativo para que no lleguen los hinchas de River. No vamos a dejar que lleguen personas en micro a la cancha”, sostuvo el funcionario en diálogo con radio Cadena Uno.

Al ser consultado acerca de su visita al Club Lanús, Lugones precisó: “vinimos a ver cuántas y como se vendieron las entradas”. “Lo cierto es que no se venden más entradas generales por internet”, aseveró.

“Suspendimos la venta electrónica. El que quiera entradas tendrá que ir hasta la ventanilla del club. Además, le dijimos al Presidente de Lanús que no vamos a permitir ninguna irregularidad”, aseveró el director de la APreViDe.

Por último, en diálogo con la señal deportiva de cable TyCSports, advirtió que quien compre por Internet estará adquiriendo entradas truchas.

¿Qué dijo River Plate?

En línea con la APreViDe, la entidad de Núñez emitió un comunicado en el cual indicó que “las entradas que Lanús vendió para socios y no socios fueron destinadas únicamente para simpatizantes de dicha institución” e instó a sus hinchas a ser “espectadores responsables”.

“El Club Atlético River Plate informa que por disposición de los organismos de seguridad, en ambos partidos frente al Club Atlético Lanús, por la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores Bridgestone, no se realizará venta de entradas para el público visitante”, sostiene el comunicado.

“De esta manera, las entradas que Lanús vendió para socios y no socios fueron destinadas únicamente para simpatizantes de dicha institución, por lo cual en el partido a disputarse el próximo martes 31 de octubre no habrá sectores exclusivos para público neutral o visitante. Seamos espectadores responsables”, completó el comunicado.

El comunicado oficial emitido por River Plate en el que pide a sus hinchas "ser espectadores responsables"

¿Qué se dijo desde Lanús?

El presidente de la entidad del sur del conurbano bonaerense, Nicolás Russo, desalentó que hinchas del conjunto de Núñez compren entradas para ver a su equipo el próximo martes.

“Nosotros vendemos entradas para no socios hinchas de Lanús", explicó en diálogo con TyC Sports, mientras que por radio Cooperativa añadió que "va a estar funcionando el sistema de Tribuna Segura el martes”.

Ayer, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, al ser informado por periodista de TyC Sports que Lanús vendía entradas para no socios y que había unas 5 mil para la venta que podrían ser compradas por hinchas de River, respondió: “si hizo eso, Lanús va a tener suspendida la cancha”.

El gobierno bonaerense está preocupado por las internas de la barrabrava de River y la dirigencia de la entidad de Núñez, que varias veces se negó a encargarse de vender entradas para sus hinchas en partidos de visitante.

“Tuvimos muchos partidos en los que River pudo ser visitante en la Provincia, pero por una razón u otra los partidos de River vienen para atrás”, admitió Lugones.

La irresponsabilidad de los hinchas

No obstante, pese a las advertencias del gobierno y los clubes, habrá hinchas “millonarios” en la cancha el próximo martes. Pasado el mediodía, la señal de cable TyC Sports mostró a simpatizantes de River Plate retirando sus tickets en el punto de retiro ubicado en Esmeralda al 300, luego de haberlos comprado en el sitio autoentrada.com.

La misma señal deportiva entrevistó a los hinchas de River que -antes de la suspensión de la venta electrónica- compraron populares (a 700 pesos) y plateas (de 900 y 1200 pesos) y las retiraron en locales ubicados en el microcentro porteño.