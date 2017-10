Temporada 2017: alto rendimiento

Con un arranque algo complicado por las lluvias, este mes se llevó a cabo el primer torneo de una nueva serie del considerado mejor polo del planeta, que se desarrolla hasta diciembre, cuando tenga lugar el final del Abierto Argentino de Polo, en Palermo. En esta temporada, no solo se hacen presentes varios cambios en las reglas, sino que los tradicionales torneos de Hurlingham Club y el Abierto de Polo HSBC tendrán 10 equipos enfrentándose en sus canchas, una cifra inédita que hará más atractiva la definición de los abiertos.

El primer torneo de la honorífica Triple Corona, el Tortugas Country Club Gran Premio Macro, presentado por Ford, tuvo un proceso algo inesperado por las complicaciones climáticas. Por ese motivo, los seis equipos presentes tuvieron que jugar en la sede de Pilar; en tanto que la semifinal y final en Palermo. Allí, se produjo una disputa entre los sponsors.

Sucede que HSBC es el patrocinador principal en Palermo, mientras que Banco Macro lo fue en el Tortugas. Sin embargo, las empresas supieron "ponerse de acuerdo y apoyar todos al deporte", según consideraron los organizadores a El Cronista.

Los que no tuvieron dificultades fueron los mismos jugadores, que se encontraron a favor de hacer un torneo "para la gente". Por ello, las semifinales fueron gratuitas y la final fue de un bajo precio en la cancha 1 de Palermo. Tanto los referentes de los torneos como los jugadores encontraron una oportunidad para hacer crecer el público de este deporte y, de esta manera, los fanáticos pudieron acceder a la Catedral del polo, a ser testigos del primer torneo de la serie que se desarrolla hasta diciembre.

Primeros resultados

El torneo, por quinta vez consecutiva, se lo llevó La Dolfina, que se impuso 12-5 contra Ellerstina. El equipo de los Pieres no se encontró en la cancha y, según los comentaristas, lo mismo le ocurrió en el partido anterior frente a Alegría. Con un gol menos de hándicap, la Ellerstina no supo hacer el partido que planearon.

Facundo Pieres, su principal referente, comentó: "Pensamos que jugando bien al polo le podíamos hacer un buen partido, pero no se nos dio, fue un día malo para nosotros". De esta manera, el equipo de Adolfo Cambiaso, jugando de manera ordenado y encontrándose con sus compañeros, arrancó de la manera deseada.

Si bien los favoritos a quedarse con los torneos este año son La Dolfina Sancor Seguros, Ellerstina Johor y La Aguada-Las Monjitas, los nuevos equipos saben ponerse a punto y ya lo demostraron en el arranque de la Triple Corona, en el primer torneo, Tortugas Country Club Gran Premio Macro. El más destacado es Alegría que, aunque perdió contra los hombres de negro (11-10), supo remontar y hacer un gran partido contra uno de los mejores equipos del certamen.

Además, en su primer partido en Hurligham contra Chapalefú, volvió a mostrar su rudeza de la mano de Guillermo Caset, que fue su goleador con siete tantos. Los hombres de fucsia ganaron 15 a 9 y están dando de qué hablar. Los demás equipos llevan sus partidos parejos. En la primea fecha de Hurlingham, La Aguada Las Monjitas le gano 12-7 a La Esquina-Los Machitos, Cría Yatay 11-10 a La Dolfina PR y La Irenita venció en suplementaria 10-9 a La Albertina.

La segunda etapa de 124º Abierto del Hurlingham Club se jugó el martes pasado. En la zona A, La Ellerstina pudo retomar su juego y así imponerse en su debut, en el segundo torneo de la Triple Corona, ante La Dolfina Polo Ranch. El marcador quedó 19-7. Así, el equipo formado por los Pieres comenzó su campaña en la defensa del título obtenido el año pasado.

Mientras tanto, La Aguada Las Monjitas y Cria Yatay jugaron un chukker más. Luego de un parejo encuentro en tiempo reglamentario, el equipo de los Novillo Astrada, logró en chukker suplementario y de la mano de Alejandro, anotar de penal para ganar un encuentro algo mojado por la llovizna. El partido finalizó 11-10.

En zona B, en su primer partido del torneo de Hurlingham, La Dolfina se mostró nuevamente con un gran juego y se impuso 10-6 ante La Albertina. Se destacó, una vez más, el juego de Pablo Mac Donough.

Alegría Land Rover por su parte, extiende su gran momento. Abatió a La Irenita 18-5, que mostró la falta de su mejor jugador, Matías Mac Donough, integrante que se pierde el resto del torneo por una caída, que le ocasionó fractura de nariz y cubito. En su reemplazo se encuentra Guillermo Willington. La Irenita, que tiene un partido ganado y uno perdido, deberá acomodarse y encontrar su juego ante el cambio imprevisto.

Las nuevas reglas

La gran novedad para este año es la implementación de nuevas normas y modificaciones, impulsadas por la Asociación Argentina de Polo y la gestión del nuevo presidente y uno de los jugadores del torneo -por ahora ausenté por un desgarro-, Eduardo Novillo Astrada, quien así se refirió a los cambios: "Creo que es atractivo y divertido, a la gente le está gustando" (ver página 4).

Entre las novedades, se busca eliminar el juego lento, en relación a los jugadores que se detengan con la bocha para buscar un foul (jugada considerada peligrosa). Por eso, ahora, si el jugador sujeta bruscamente y no se libera la bocha luego del aviso del referí cuando dice "juegue", se vuelve al juego en los próximos cinco segundos entregándole la bocha al otro equipo.

Por otro lado, se sancionará los bloqueos a quien marca al jugador con la bocha. Es decir, un compañero no puede defender a otro mientras este tenga la línea de la bocha (dos contra uno). "Estas implementaciones intentan hacer que el juego no se detenta y sea más veloz", explicaron a El Cronista desde la AAP.

Asimismo, las tarjetas amarillas para las indisciplinas tendrán un castigo ejemplar: aquel que reciba una segunda tarjeta de ese color deberá salir dos minutos del campo de juego. Y, para favorecer al tanteador, ya no se podrán tapar los penales de 30 yardas. También se fijó el tiempo para ejecutar los penales: el juez dará la orden y el jugador tendrá 20 segundos para hacerlo.

Respecto de las modificaciones, se dispuso de un cambio en el tiempo de juego, que pasa de ser 7 a 6 minutos por chukkers, con los 30 segundos condicionales que seguirán como antes. En otro orden, también hubo un cambio respecto del saque por los lados si la bocha sale por encima de las tablas. Anteriormente, se reanudaba el juego con un throw-in (lanzamiento de la bocha a cargo de un juez en medio de los dos equipos enfrentados) mientras que ahora se hará un saque por parte del equipo contrario al que expulso la bocha, con un tiempo de cinco segundos.

Como toda nueva norma y modificación, hay quienes están de acuerdo y quienes no. La mayoría concuerda en que el juego será más fluido y atrapante. Pablo Mac Donough, uno de los integrantes de La Dolfina, comentó que su intención es pegarle a la pelota y correr. "Yo creo que todo lo que haga que el polo sea más rápido y dinámico ayuda", dijo

Una decena de equipos

Los jugadores lograron su cometido y ahora se harán presentes 10 equipos en los dos torneos más importantes del año. Luego de insistir en la incorporación de un mayor número de equipos en los abiertos de Hurlingham y Palermo, en julio de este año, la Asociación Argentina de Polo (AAP) dio lugar a que jugadores de menor hándicap pero de categoría puedan estar presentes.

Aunque los mayores exponentes siguen siendo La Dolfina Sancor Seguros (40) y Ellerstina (39), aquellos equipos de menor cantidad de goles podrán hacerles frente y disfrutar de los mejores torneos del mundo. De este modo, lograrán lucirse los jugadores que se quedaban afuera, no por su juego, sino por el lugar que no se les hacía en los torneos. Esta es una modificación que no afecta al torneo de Tortugas, que seguirá con seis equipos por el momento.

Para la AAP, esta es una oportunidad para los jugadores "de abajo" y un incentivo a los torneos nacionales, como para clasificar a Palermo, como es el torneo de la Cámara. "La gente pudo acercarse a ver los partidos, la asociación está haciendo lo suyo para poder mejorar el show, ahora solo se espera la destreza del jinete y el instinto del animal", expresaron de la entidad.

Lugar para las marcas

El polo atrae desde siempre a marcas del segmento alto del mercado y este año no será la excepción. Los rubros de bancos, seguros, finanzas y automotrices son los más presentes, tanto apoyando a equipos y jugadores como a torneos.

Los valores que buscan asociar las marcas del polo, sin embargo, poco tienen que ver con el lujo y la vanidad; sino, más bien, otros como "el esfuerzo, el compromiso y el trabajo en equipo", según revelaron desde Grupo Sancor Seguros.

Además de patrocinar al equipo campeón en Tortugas, La Dolfina, comandado por Adolfo Cambiaso hijo, Sancor Seguros hace presencia en los torneos por medio de cartelería estática, backs de prensa o stands propios, donde realiza acciones de fidelización con los clientes y contactos estratégicos, según expresaron. Los patrocinios (ver aparte) en algunos casos alcanzan dimensiones globales, ya que los equipos exportan su marca.

Auspicios

En 2018, la Triple Corona tendría varios cambios en lo que respecta a auspicios y organización. La voluntad de los jugadores es que haya una misma comitiva que comercialice, organice, planifique y administre los derechos por las tres competencias con conjunto. En la actualidad, Tortugas, Hurlingham y Palermo se "venden" por separado, lo que genera roces entre anunciantes, equipos y organizadores. Según pudo saber El Cronista, la comitiva comenzaría a funcionar al término del Abierto Argentino de Polo, en diciembre, en el seno de la Asociación Argentina de Polo (AAP), para dar previsibilidad a los anunciantes en la gestión de los patrocinios. Más organizados, los equipos buscan reunir a más espectadores.