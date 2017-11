Tebas: "Nos convencimos de que no podía ser que el fútbol esté lleno de maleducados"

Después de idas, vueltas y controversias, la Superliga argentina ya está en marcha, y uno de los principales gestores de que esto sea así no es argentino, es español, se llama Javier Tebas y es el principal dirigente del fútbol ibérico. No es la primera vez que viene a la Argentina, pero en esta ocasión se hizo "visible", firmando un convenio de intercambio sobre seguridad en las canchas con la ministra Patricia Bullrich, reuniéndose con Mauricio Macri, y participando de otro evento invitado por la Superliga nacional. El Cronista fue uno de los dos medios elegidos (además de Telam) para mantener una charla exclusiva.

¿Podría ampliar un poco más los alcances del intercambio con el Ministerio de Seguridad?

En primer lugar hay que decir que el sistema "Tribuna segura" esta funcionando muy bien aquí, pero también se deben implementar los "directores de seguridad", titulados tienen que ser y dedicados exclusivamente a cada club. Ese tema es obligatorio. También un reglamento de venta de entradas. Nosotros tenemos aprobado desde hace dos años cómo se venden y cómo controlamos el tema de la afición visitante a través de este reglamento; y además el tema de cómo todos los clubes estamos coordinados con la policía en todos los partidos, en las reuniones previas, posteriores, lo que reflejamos en las actas de seguridad, y hasta que punto el club es responsable o no de ciertos actos. También en España tenemos "Campos educados", gracias al cual se sancionan los insultos. Nos convencimos de que no podía ser que el fútbol tuviese tantos maleducados, que no los tienen otros deportes. Todo esto lo queremos plasmar y evidentemente lleva un tiempo de trabajo. También apoyamos lo que ha pedido la ministra Bullrich, en relación a una lista mundial que maneje la Interpol con todas las personas cuyo ingreso a las canchas este restringido y que pueda ser aplicada en todo el mundo, incluso en la próxima Copa de Rusia.

¿Cuánto ha influido La Liga en la creación de la Superliga?

Eso lo tendrían que responder los clubes de aquí. Nosotros venimos hablando desde hace años. La primera vez que hablé de La Liga, yo no era ni presidente de La Liga. Representaba a un club, y Mauricio Macri todavía era el presidente de Boca. Recuerdo haber tenido una reunión con José María Aguilar (River) y Fernando Marín (Racing), y conforme he ido adquiriendo notoriedad en el fútbol español siempre lo hemos ido comentando, ya sea con Pedro Pompilio, después con Daniel Angelici. Hace un año visité las instalaciones de la AFA para reunirme con todos los clubes, y esto empujó mucho más el tema.

El cambio de la orientación política del Gobierno ayudó...

Sí. Pero también la llegada de Marcelo Tinelli a San Lorenzo. Tinelli era un defensor de que había que crear una institución alrededor de los clubes de fútbol. Pero sobre todo lanzando el mensaje de que esto no era por fuera de la AFA. A veces a los que hicimos La Liga nos llaman "separatistas", y es una forma diferente de organizar el fútbol, y el fútbol necesita una organización autónoma de la federación, porque es una forma mejor de optimizar sus activos, generar mas recursos, para también distribuirlos entre toda la base del fútbol argentino.

La repartición del dinero que generan La Liga, o la Superliga, ¿no perjudica a los equipos más chicos, a los que realmente necesitan la plata?

La primera pregunta que hay que hacerse, es si el que haya grandes clubes en las ligas perjudica o beneficia. Yo creo que beneficia, y ahí está el gran éxito de las ligas europeas. En Alemania casi siempre gana el Bayern Munich, pero los estadios están llenos y venden sus derechos de TV a muchísimo valor; o Italia con la Juventus. Hay que encontrar el equilibrio exacto en el reparto. Los grandes clubes tienen que cobrar normalmente más, porque también generan muchísimo más para el resto.

O sea que los clubes más chicos sacrifican lo deportivo o la posibilidad de campeonar por tener buenos ingresos..

Pero, ¿quiénes han campeonado siempre? Incluso cuando no existía la televisión y el reparto, si no me equivoco también eran Boca y River, porque son los equipos mas grandes, y sigue pasando lo mismo. Lo importante para que una competición sea atractiva es que en ligas de 20 equipos que es el cálculo mental que tengo de puntos el que gane el campeonato no lo haga por 100 puntos, ni 95 (en un torneo de 38 fechas). Tiene que ganar por 80, 83 puntos, porque eso demuestra que siempre hay posibilidad de que otros equipos ganen. Eso es lo que hay que trabajar. En España cuando no había TV también ganaban el Real Madrid o el Barcelona, pero lo hacían con 75, 80 puntos. No es malo el que haya grandes clubes. Lo que pasa es que tienen que ser una posición más igualada. Y si queremos que esto sea un sector que funcione, es así.

¿Qué significa Lionel Messi para La Liga?

Es un sinónimo. Messi es La Liga. Es un estandarte, con la peculiaridad de que llegó al país muy pequeño.

¿Qué va a pasar cuando se retiren Messi y Cristiano?

En esto estamos trabajando. Pero cuando uno habla de la Premier League, ve que no ganan balones de oro; no ganan títulos europeos; cuando hacen la selección de los mejores jugadores del mundo nunca hay uno de la Premier; y ahí está... Nosotros estamos trabajando en que La Liga este por encima de los jugadores y creo que lo estamos consiguiendo.

¿Cuál es la situación del Barcelona en relación a la supuesta posibilidad de la independencia catalana?

Supuesta no, hay que hablar de la "imposible" independencia, y se esta viendo estos días que el ordenamiento jurídico español está actuando como correspondía. Tanto el Barcelona, como el resto de los equipos de Cataluña, sabían que el ordenamiento jurídico no les permitía elegir en que liga jugar. El estado de derecho está triunfando y ya no hay ningún tipo de falsa discusión. Es imposible que el Barcelona deje la liga española.