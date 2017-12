Superliga: la vuelta de los visitantes y el ¿fin de los barras?

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el titular de la Superliga del Fútbol Argentino (SAF), Mariano Elizondo, confirmaron la vuelta a las canchas del público visitante tras el Mundial de Rusia, pero la medida no cuenta con el sostén de los grandes del fútbol argentino y algunos de los clubes con mayor convocatoria del interior.

La medida que impide el ingreso de los visitantes a las canchas proviene de junio de 2013, cuando en la previa de un partido entre Estudiantes de La Plata y Lanús, se registraron enfrentamientos entre efectivos de la policía bonaerense e hinchas del club del sur del conurbando bonaerense, que derivaron en un hincha 'granate' muerto y otro gravemente herido.

Ahora, la AFA, la Dirección de Seguridad en Espectáculos Deportivos y la Superliga están decididos cortar con esa prohibición cuando se cumplan cinco años, pero los clubes grandes de Capital Federal y algunos del Interior no están convencidos de sumarse a la medida.

“Soy positivo y optimista de que después del Mundial de Rusia volverá el público visitante. Y para ello la Superliga presentó el nuevo Programa de Retorno de Visitantes a los estadios”, deslizó Elizondo.

La medida tiene como objetivo generar más asistencias en los estadios en los que se exhibe menor concurrencia.

El Plan será para todos los no socios de los equipos locales y para los visitantes, el cual evitará la venta de entradas para los que tengan prohibición de ingreso a los estadios, a través de un sistema unificado y de manera electrónica.

Asimismo, el Programa de Retorno de los visitantes no será recíproco, ya que un club podrá otorgarle a otro la cantidad de entradas que quieran o les sean solicitadas, pero eso no conlleva la obligación de que luego el otro deberá replicarlo en la cantidad de localidades.

Hasta el momento, la decisión de los organismos de seguridad no cuenta con el visto bueno de la dirigencia de River Plate y Boca Juniors, quienes desde hace tiempo hicieron pública la falta de capacidad en sus estadios y que, ante dicha situación, prefieren priorizar la comodidad de sus socios.

“Ningún club ha dicho que sí o que no al trabajo que estamos haciendo. La medida es para llenar los estadios, para que vaya más gente a los estadios. Lo de River y Boca es un caso donde habitualmente se ve bastante lleno el estadio. Definirán después los locales si quieren o no en cada fecha hinchas visitantes y cuando el local defina eso, la seguridad va a validar o no ese partido; será un paso posterior”, manifestó Elizondo a la agencia Télam.

Otros que se perfilan para ir en el mismo carril son San Lorenzo y los vecinos de Avellaneda, Independiente y Racing Club.

En el interior también se empezaron a levantar algunas voces en desacuerdo con la medida, ya que los rosarinos, Newell’s Old Boys y Rosario Central; los cordobeses Talleres y Belgrano, y Atlético Tucumán, colman sus canchas cada vez que juegan como locales.

Los que se verán muy beneficiados son los clubes que en los últimos dos años utilizaron para recaudar la venta de entradas para hinchas “neutrales” cuando enfrentaban a Boca, River o algún rival de mucha convocatoria que llevaba adelante una buena campaña.

Las entidades locales y los organismos de seguridad definirán y aplicarán el plan para la venta de los boletos en cada fecha, que comenzaría entre “dos semanas antes de cada partido y cerrará 72 horas antes del inicio del juego”, explicaron Tapia y Elizondo.

Las entradas se comercializarán a través de un sistema unificado y de manera electrónica y no se harán cargo los clubes locales del expendio de los boletos.

Para ingresar a ver los partidos, además del ticket nominativo adquirido, se necesitará el DNI y el “Pasaporte del Hincha” (al cual cada hincha deberá empadronarse).

El Plan comenzará con el ingreso de parciales visitantes en Primera División y paulatinamente se incorporarán las otras categorías del ascenso.

¿Cuándo se reanudará la Superliga?

La segunda parte del torneo de la Superliga del fútbol argentino, que contempla las fechas 13 a la 27, se reanudará el próximo 26 de enero con el partido que protagonizarán Tigre y Banfield, en Victoria.

Según el cronograma de encuentros dado a conocer por el titular de la Superliga, Mariano Elizondo, el certamen en el verano no tendrá partidos los lunes y viernes en el horario de las 17 horas.

“A pedido de los clubes y teniendo en cuenta las altas temperaturas en algunas provincias en el verano, es que por ese periodo no habrá partidos a las 17 horas de los lunes y viernes”, comentó Elizondo.

Durante una conferencia de prensa realizada en la zona de Puerto Madero, Elizondo precisó que los partidos de los domingos a las 11 de la mañana volverán a disputarse recién en la fecha 21.

Los que aún no quedaron establecidos fueron los horarios de los partidos de la última fecha, debido a que aún se desconocen cuáles serán los diferentes equipos que estarán peleando para evitar el descenso o bien quedarse con el campeonato.

El cronograma completo de partidos

Fecha 13 :

-Viernes 26 de enero-

19.00: Tigre-Banfield; 19.00: Godoy Cruz de Mendoza-Chacarita; 21.15: Talleres de Córdoba-San Lorenzo

-Sábado 27 de enero-

17.00: Newell’s Old Boys-Arsenal; 17.00: Defensa y Justicia-Vélez; 19.15: Lanús-Patronato de Entre Ríos; 21.30: Boca Juniors-Colón de Santa Fe.

-Domingo 28 de enero-

17.00: Olimpo de Bahía Blanca-Belgrano de Córdoba; 17.00: Argentinos Juniors-San Martín de San Juan; 19.15: Unión de Santa Fe-Racing; 21.30: Huracán-River

-Lunes 29 de enero-

19.00: Gimnasia y Esgrima La Plata-Rosario Central; 19:00: Atlético Tucumán-Temperley; 21.15: Independiente-Estudiantes de La Plata.

Fecha 14:

-Viernes 02 de febrero-

19.00: Patronato-Godoy Cruz; 19.00: Argentinos Juniors-Defensa y Justicia; 21.15: Belgrano-Lanús.

-Sábado 03 de febrero-

17.00: Banfield-Atlético Tucumán; 17.00: Rosario Central-Unión; 19.15: River-Olimpo; 21.30: Colón-Independiente.

-Domingo 04 de febrero-

17.00: Arsenal-Gimnasia; 17.00: Estudiantes-Newell’s Old Boys; 19.15: San Lorenzo-Boca; 21.30: Racing-Huracán

-Lunes 05 de febrero-

19.00: Chacarita-Vélez; 19.00: Temperley-Talleres; 21.15: San Martín-Tigre

Fecha 15:

-Viernes 09 de febrero-

19.00: Unión-Arsenal; 19.00: Defensa y Justicia-Chacarita; 21.15: Newell’s Old Boys-Colón.

-Sábado 10 de febrero-

17.00: Gimnasia-Estudiantes; 17.00: Vélez-Patronato; 19.15: Olimpo-Racing; 21.30: Independiente-San Lorenzo.

-Domingo 11 de febrero-

17.00: Talleres-Banfield; 17.00: Godoy Cruz-Belgrano; 19.15: Boca-Temperley; 21.30: Lanús-River.

-Lunes 12 de febrero-

19.00: Tigre-Argentinos; 19.00: Atlético Tucumán-San Martín; 21.15: Huracán-Rosario Central.

Fecha 16:

-Viernes 16 de febrero-

19.00: Estudiantes-Unión de Santa Fe; 19.00: Racing-Lanús; 21.15: Belgrano-Vélez.

-Sábado 17 de febrero-

17.00: Argentinos-Atlético Tucumán; 17.00: San Lorenzo-Newell’s; 19.15: Rosario Central-Olimpo; 21.30: Temperley-Independiente.

-Domingo 18 de febrero-

17.00: Arsenal-Huracán; 17.00: San Martín-Talleres; 19.15: River-Godoy Cruz; 21.30: Banfield-Boca

-Lunes 19 de febrero-

19.00: Tigre-Defensa y Justicia; 19.00: Patronato-Chacarita; 21.15: Colón-Gimnasia.

Fecha 17:

-Viernes 23 de febrero-

19.00: Huracán-Estudiantes; 19.00: Olimpo-Arsenal; 21.15: Godoy Cruz-Racing.

-Sábado 24 de febrero-

17.00: Defensa y Justicia-Patronato; 17.00: Lanús-Rosario Central; 19.15: Vélez-River; 21.30: Atlético Tucumán-Tigre.

-Domingo 25 de febrero-

17.00: Independiente-Banfield; 17.00: Chacarita-Belgrano; 19.15: Boca-San Martín; 21.30: Unión-Colón

-Lunes 26 de febrero-

19.00: Newell’s-Temperley; 19.10: Talleres-Argentinos; 21.15: Gimnasia-San Lorenzo.

Fecha 18:

-Viernes 02 de marzo-

19.00: Belgrano-Patronato; 19.00: Arsenal-Lanús; 21.15: Colón-Huracán.

-Sábado 03 de marzo-

17.00: Temperley-Gimnasia; 17.00: San Lorenzo-Unión; 19.15: Tigre-Talleres; 21.30: Rosario Central-Godoy Cruz.

-Domingo 04 de marzo-

17.00: Banfield-Newell’s; 17.00: Atlético Tucumán-Defensa y Justicia; 19.15: Racing-Vélez; 21.30: River-Chacarita.

-Lunes 05 de marzo-

19.00: Estudiantes-Olimpo; 19.00: San Martín-Independiente; 21.15: Argentinos-Boca.

Fecha 19:

-Viernes 09 de marzo-

19.00: Godoy Cruz-Arsenal; 19.00: Gimnasia-Banfield; 21.15: Talleres-Atlético Tucumán.

-Sábado 10 de marzo-

17.00: Olimpo-Colón; 17.00: Chacarita-Racing; 19.15: Boca-Tigre; 21.30: Patronato-River.

-Domingo 11 de marzo-

17.00: Huracán-San Lorenzo; 17.00: Lanús-Estudiantes; 19.15: Vélez-Rosario Central; 21.30: Independiente-Argentinos.

-Lunes 12 de marzo-

19.00: Defensa y Justicia-Belgrano; 19.00: Unión-Temperley; 21.15: Newell’s-San Martín.

Fecha 20:

-Viernes 16 de marzo-

19.00: Rosario Central-Chacarita; 21.15: Colón-Lanús.

-Sábado 17 de marzo-

13.15: Temperley-Huracán; 13.15: Argentinos-Newell’s; 15.30: San Martín-Gimnasia; 17.45: San Lorenzo-Olimpo; 20.00: Talleres-Defensa y Justicia.

-Domingo 18 de marzo-

11.00: Racing-Patronato; 13.15: Arsenal-Vélez; 15.30: Estudiantes-Godoy Cruz; 17.45: River-Belgrano; 20.00: Atlético Tucumán-Boca.

-Lunes 19 de marzo-

19.00: Banfield-Unión; 21.15: Tigre-Independiente.

Fecha 21:

-Viernes 30 de marzo-

19.00: Huracán-Banfield; 21.15: Belgrano-Racing.

-Sábado 31 de marzo-

13.15: Newell’s-Tigre; 13.15: Vélez-Estudiantes; 15.30: Gimnasia-Argentinos; 17.45: Unión-San Martín; 20.00: Independiente-Atlético Tucumán.

-Domingo 1 de abril-

11.00: Defensa y Justicia-River; 13.15: Chacarita-Arsenal; 15.30: Patronato-Rosario Central; 17.45: Boca-Talleres; 20.00: Lanús-San Lorenzo.

-Lunes 02 de abril-

19.00: Olimpo-Temperley; 21.15: Godoy Cruz-Colón.

Fecha 22:

-Viernes 06 de abril-

19.00: Tigre-Gimnasia; 21.15: Argentinos-Unión.

-Sábado 07 de abril-

13.15: Temperley-Lanús; 13.15: Rosario Central-Belgrano; 15.30: Colón-Vélez; 17.45: Banfield-Olimpo; 20.00: Boca-Defensa.

-Domingo 08 de abril-

11.00: San Lorenzo-Godoy Cruz; 13.15: San Martín-Huracán; 15.30: Atlético Tucumán-Newell’s; 17.45: Talleres-Independiente; 20.00: Racing-River.

-Lunes 09 de abril-

19.00: Arsenal-Patronato; 21.15: Estudiantes-Chacarita.

Fecha 23:

-Viernes 13 de abril-

19.00: Gimnasia-Atlético Tucumán; 21.15: Huracán-Argentinos.

-Sábado 14 de abril-

13.15: Olimpo-San Martín; 13.15: Godoy Cruz-Temperley; 15.30: Lanús-Banfield; 17.45: Belgrano-Arsenal; 20.00: Defensa y Justicia-Racing.

-Domingo 15 de abril-

11.00: Unión-Tigre; 13.15: Patronato-Estudiantes; 15.30: Chacarita-Colón; 17.45: River-Rosario Central; 20.00: Independiente-Boca.

-Lunes 16 de abril-

19.00: Newell’s-Talleres; 21.15: Vélez-San Lorenzo.

Fecha 24:

-Viernes 20 de abril-

19.00: Argentinos-Olimpo; 21.15: Estudiantes-Belgrano.

-Sábado 21 de abril-

13.15: San Martín-Lanús; 13.15: Temperley-Vélez; 15.30: Talleres-Gimnasia; 17.45: Banfield-Godoy Cruz; 20.00: San Lorenzo-Chacarita.

-Domingo 22 de abril-

11.00: Tigre-Huracán; 13.15: Rosario Central-Racing; 15.30: Atlético Tucumán-Unión; 17.45: Arsenal-River; 20.00: Boca-Newell’s.

-Lunes 23 de abril-

19.00: Colón-Patronato; 21.15: Independiente-Defensa y Justicia.

Fecha 25:

-Viernes 27 de abril-

19.00: Chacarita-Temperley; 21.15: Godoy Cruz-San Martín.

-Sábado 28 de abril-

13.15: Vélez-Banfield; 13.15: Defensa y Justicia-Rosario Central; 15.30: Newell’s-Independiente; 17.45: Lanús-Argentinos; 20.00: Huracán-Atlético Tucumán.

-Domingo 29 de abril-

11.00: Gimnasia-Boca; 13.15: Patronato-San Lorenzo; 15.30: Belgrano-Colón; 17.45: River-Estudiantes; 20.00: Racing-Arsenal.

-Lunes 30 de abril-

19.00: Unión-Talleres; 21.15: Olimpo-Tigre.

Fecha 26:

-Viernes 04 de mayo-

19.00: San Martín-Vélez; 21.15: San Lorenzo-Belgrano.

-Sábado 05 de mayo-

13.15: Argentinos-Godoy Cruz; 13.15: Arsenal-Rosario Central; 15.30: Newell’s-Defensa y Justicia; 17.45: Talleres-Huracán; 20.00: Atlético Tucumán-Olimpo.

-Domingo 06 de mayo-

11.00: Temperley-Patronato; 13.15: Independiente-Gimnasia; 15.30: Tigre-Lanús; 17.45: Boca-Unión; 20.00: Estudiantes-Racing.

-Lunes 07 de mayo-

19.00: Banfield-Chacarita; 21.15: Colón-River.

Fecha 27 (por reglamento no fue programada ante la posibilidad de que varios equipos peleen en esa instancia por el título y por mantener la categoría.:

Lanús-Atlético Tucumán; Olimpo-Talleres; Chacarita-San Martín; Godoy Cruz-Tigre; Belgrano-Temperley; Rosario Central-Estudiantes; Racing-Colón; Defensa y Justicia-Arsenal; Patronato-Banfield; Unión-Independiente; Huracán-Boca; River-San Lorenzo; Gimnasia-Newell’s; Vélez-Argentinos.

Lanzaron la aplicación oficial de la Superliga

Las autoridades del certamen también presentaron la app oficial del certamen, la cuál puede personalizarse de acuerdo al equipo favorito de cada usuario.

La aplicación, ya disponible en Google Play y App Store, permite también conocer el minuto a minuto de los partidos de tu equipo, y otorga el acceso a las redes sociales de la Superliga y del club del que el usuario es hincha.