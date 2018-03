Supercopa: se agotaron las "populares" en minutos y la reventa alcanza los $ 12.000

Aunque no jueguen por mucho, cualquier partido entre Boca y River genera frenesí en el país y mucho más entre sus simpatizantes. Ahora bien, si se trata de una final histórica la locura se instala definitivamente en todos los ámbitos.

Así ocurrió lógicamente con las casi 20.000 entradas populares (mitad y mitad) que se pusieron a la venta para la Supercopa del miércoles 14, y se agotaron ayer en apenas 15 minutos. El martes se hubo una preventa del banco auspiciante de ambos equipos a través de un sitio autorizado de internet.

El comienzo del expendio fue a las 10 y enseguida la página tuentrada.com informó que ya no quedaban localidades por valor de $ 880 ($800 mas $ 80 del service charge).

En tanto, las plateas para los hinchas de Boca se venderán el sábado de 10 a 18 por dos sistemas: el mencionado sitio y en forma presencial en el club Uno, ubicado en Pedro Molina 345, Mendoza.

Por su parte, los hinchas de River también podrán adquirir sus plateas por vía online, en mismo día y horario que los de Boca, y en forma presencial en las boleterías Playa Oficial del estadio Islas Malvinas, escenario del superclásico.

Los valores de las plateas son de $ 2200 para las descubiertas y $ 3200 las cubiertas.

La reventa

La reventa no se hizo esperar. De hecho había disponibilidad de tickets desde antes que se pongan a la venta, pero a partir de ayer la oferta es mucho mayor, y en el caso de las generales se pueden comprar a través de las páginas de compañías internacionales, como StubHub o Via Go Go por precios que van desde los $ 3000 hasta los $ 4600.

Y aunque las plateas todavía no se están comercializando, también se pueden conseguir en estos mismos sitios, pero se piden montos exorbitantes que alcanzan hasta los $ 12.000.

Transmisión codificada

Por otra parte, aunque no se revelaron detalles sobre la transacción, TNT Sports y FOX Sports Premium informaron que ambas señales transmitirán el partido en conjunto.

Fox brindará una cobertura especial en directo desde Mendoza a partir de las 10 hs, con contenidos exclusivos durante toda la jornada, y contará con los relatos de Sebastián Vignolo y los comentarios de Diego Latorre. En tanto TNT Sports ofrecerá una previa desde las 18.30 hs, con móviles desde las concentraciones. "Halcones y Palomas" conducido por Hernán Castillo se emitirá desde Mendoza a las 12 hs, y el relato estará a cargo de Pablo Giralt, junto a Matías Martin.