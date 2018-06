Sorpresiva renuncia de Zidane al Real Madrid

Zinedine Zidane renunció al Real Madrid. En una sorpresiva rueda de prensa, el técnico francés, que había asumido como entrenador del "merengue" en enero de 2016, aseguró que tomó la decisión porque el equipo necesita "otra metodología".

La salida del DT de origen argelino se produce después de llevar al equipo blanco a su tercer título de la Liga de Campeones consecutivo tras imponerse al Liverpool, una gesta no conseguida antes por ningún otro entrenador. En la liga española, el Madrid culminó la temporada en el tercer puesto, por detrás del Barcelona y el Atlético de Madrid. "La decisión claro que para muchos no tiene sentido, pero para mí sí. Es el momento de hacer un cambio", dijo Zidane, quien además afirmó que no buscará dirigir otro equipo por el momento. "No estoy cansado de entrenar, son sólo tres años que entreno", destacó.

Zidane se hizo cargo tras el despido de Rafa Benítez, un período en el que el equipo se alzó también con una liga española, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España.

Ahora se habla que el argentino Mauricio Pochettino, actualmente en el Tottenham inglés, podría sucederlo.