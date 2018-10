Sin Messi, Argentina juega con un Brasil muy favorito y el doble de caro

Argentina y Brasil juegan un partido amistoso en Arabia Saudita en una nueva edición del clásico sudamericano en lo que será además la primera prueba fuerte de la "nueva" selección que conduce Lionel Scaloni. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 14.45 en el estadio King Abdullah Sports City y será televisado en directo por la señal deportiva de cable TyC Sports.

El de hoy será el enfrentamiento número 104 entre ambas escuadras según la FIFA, y el historial marca que Brasil ganó 40 veces mientras que Argentina lo hizo en 38 oportunidades y se registraron 26 empates.

La Selección viene de golear por 4 a 0 a Irak el pasado jueves en el estadio Príncipe Faisal Bin Fahd de Riad, que marcó el regreso del arquero Sergio Romero al elenco nacional.

Las casas de apuestas tienen un claro favorito para el cotejo. Es que de acuerdo a los últimos antecedentes y la ausencia de Lionel Messi, los apostadores suponen que el "Scratch" debería superar fácilmente a la albiceleste. Por eso, el cuadro de Neymar paga muy poco, mientras que una apuesta por Argentina multiplica por cinco el monto colocado. Esto se replica en la mayor parte de los sitios de juego online consultados.

En Betsson ofrecen 1,59 por el triunfo brasileño, 3,85 por un empate, y 5,65 si se impone la Argentina; en bet365 las cifras son 1,57, 3,75 y 6,00; en Betfair es 1,55; 3,80 y 5,50, y en Bwin se repiten con: 1,60, 3,90 y 6,00.

Por otra parte, vale la pena mencionar que Brasil, con todas sus figuras, tiene una cotización total, incluyendo toda su plantilla, de un poco más de u$s 1150 millones según el portal especializado Transfermarkt. En tanto, la Argentina sin Lionel Messi ha reducido bastante su precio, hasta los u$s 700 millones, contra los casi u$s 800 millones que valía en Rusia 2018. Sin embargo, la presencia de las fulgurantes y muy bien tasadas estrellas Paulo Dybala (u$s 115 millones), Mauro Icardi (u$s 100 millones) o Lautaro Martínez (u$s 30 millones) consigue que el equipo aún se mantenga entre los 10 primeros puestos de este ranking que encabezan los brasileños y Francia.

Hasta ayer por la tarde Scaloni no había confirmado el equipo, pero trascendió que Paulo Dybala no estaría desde el inicio y ocuparía un lugar en el banco de suplentes ya que el tridente ofensivo lo podrían integrar Eduardo Salvio, Mauro Icardi y Ángel Correa. .

El conjunto de Brasil en tanto logró un triunfo por 2 a 0 el pasado viernes ante Arabia Saudita en un amistoso disputado en la ciudad de Riad, donde Tite aprovechó para realizar varias pruebas en su once titular.

El entrenador brasileño no dio a conocer el elenco que jugará ante la Argentina, pero de acuerdo a medios locales apostaría a sus mejores jugadores con una delantera compuesta por Philippe Coutinho, Neymar y Roberto Firmino.