Sharapova anunció que dio positivo en un control antidoping y será suspendida

La tenista rusa Maria Sharapova confirmó ayer el resultado positivo en un control antidopaje que efectuó la Federación Internacional de Tenis (ITF) durante su participación en el Abierto de Australia en enero pasado, y será suspendida provisionalmente a partir del 12 de marzo.

Sharapova, de 28 años y número siete en el ránking WTA, brindó una breve conferencia de prensa en Los Ángeles, Estados Unidos, que fue transmitida en vivo desde su página oficial, y explicó que la sustancia encontrada en el análisis de ITF fue meldonium, recetado por su médico personal desde 2006 y que a partir de este año se consideró prohibido para el tenis profesional.

"Tuve muchos problemas de salud y ese fue uno de los medicamentos que recibí hace diez años. No quiero terminar mi carrera así, con una suspensión por dopaje. "Mi esperanza es que pueda tener una segunda oportunidad y volver a competir" indicó. Sharapova quien aún no conoce la sanción que recibirá.

La sustancia en cuestión se comercializa bajo el nombre de Mildronate y es conocida en Rusia como una suerte de "curalotodo", utilizado en la ex Unión Soviética para tratamientos de pacientes con inconvenientes cardíacos y el síndrome de abstinencia alcohólica.Ganadora de los cuatro Grand Slam (Australia, Roland Garros,

Wimbledon y US Open) y ex número uno del mundo, Sharapova argumentó la utilización del medicamento como respuesta a las lesiones sufrió a lo largo de su carrera. Sin embargo, ITF dictaminó a la sustancia meldonium como prohibida porque logra un incremento en la resistencia de los deportistas, ayuda en la recuperación tras el ejercicio, protege contra el estrés y mejora la activación del sistema nervioso central. La jugadora, que padece una lesión en el brazo izquierdo, no participaba de un torneo desde el Abierto de Australia, cuando fue eliminada en cuartos de final por Serena Williams, y la semana pasada anunció su baja en Indian Wells.

Al respecto, la Asociación Femenina de Tenis (WTA) emitió un comunicado en el que su presidente, Steve Simon, afirma que el organismo apoyará las decisiones que se tomen en el caso.

"Estoy muy triste tras conocer las noticias sobre Maria. Maria es una líder y siempre la he considerado una mujer de gran integridad. A pesar de todo, como ella ha reconocido, es responsabilidad de cada jugadora saber que mete en su cuerpo y saber si está permitido"‘, señaló Simon.

"Este asunto está ahora en manos del Programa Antidopaje del Tenis. Y la WTA apoyará sus decisiones", concluyó.