Selección: contratar a Pochettino o Simeone cuesta u$s 50 millones

Jorge Sampaoli y Claudio Tapia arribarán hoy a Buenos Aires a primera hora. Una vez aquí habrá una reunión de evaluación, donde Sampaoli presentará su proyecto rumbo a Qatar 2022, como una manera de contrarrestar la clara intención de la directiva de desplazarlo, medida que podría costar a la AFA u$s 20 millones.

En este sentido, y teniendo en cuenta las alternativas mencionadas estos últimos días para reemplazarlo en caso de que resigne el puesto, vale la pena recordar cual es la situación de los posibles candidatos.

Mauricio Pochettino es el actual técnico del exitoso Tottenham inglés. El ex Newells es uno de los entrenadores más jerarquizados de Europa por su tarea al frente de los "Spurs", y se lo ha mencionado para reemplazar a Zinedine Zidane en el Real Madrid e incluso para dirigir al PSG francés. Pero Pochettino firmó en la previa del Mundial una renovación de contrato por cuatro años más, con una cláusula de rescisión que alcanzaría los u$s 50 millones. Una cifra prácticamente imposible para cualquier entidad y mucho más para la AFA.

Diego Simeone es otro de los que aparecen en las preferencias. El "Cholo" va a cumplir siete años al frente del Atlético de Madrid, donde se lo considera un hijo "dilecto" de la casa, no sólo por su trayectoria como jugador allí, sino también por haber devuelto al conjunto capitalino a los primeros planos del fútbol continental. Tal es el aprecio que se le tiene, que el ex capitán de la selección es el entrenador mejor pagado de España y el tercero del mundo, después de José Mourinho (Manchester United) y Marcelo Lippi (Selección china). De acuerdo a la revista France Football, entre el salario bruto, las primas y las ganancias por publicidad, Simeone ingresa u$s 25 millones al año, y tiene contrato con el Atlético hasta junio de 2020. Según una nota de Fox Sports, tiene una cláusula de rescisión de casi u$s 60 millones. El diario AS publicó hace un tiempo que "si se va a la Argentina se puede ir sin pagar un euro".

Marcelo Gallardo. Aunque desde las entrañas de River insisten en que de ninguna manera el "Emperador" va a tomar las riendas del combinado "albiceleste" mientras la AFA este comandada por "Chiqui" Tapia y Daniel Angelici, lo cierto es que el "Muñeco" es el mejor candidato posible que se tiene hoy por hoy. Aunque acaba de firmar un muy buen contrato hasta 2021, lo económico en este caso no sería mayor problema. Aquí la clave pasa por un arreglo político entre los mencionados dirigentes y el presidente "millonario" Rodolfo DOnofrio para que a partir de allí se le entregue al DT multicampeón "las llaves" de la asociación del fútbol local con un proyecto a largo plazo garantizado.