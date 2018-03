Seguir a la Selección en la Copa América cuesta no menos de u$s 9000

El 6 de junio la selección argentina enfrentará a su par de Chile en el primer partido del Grupo D de la Copa América Centenario que tendrá como escenario los Estados Unidos, un certamen que se presenta como la gran oportunidad para que Lionel Messi y sus compañeros puedan tomarse revancha de lo ocurrido en Brasil 2014 y en Chile 2015, y finalmente alzar un trofeo.



Sin embargo, a diferencia de la anterior edición de este torneo, que se jugó a "pocos" kilómetros de nuestro país, apenas cruzando la Cordillera, en esta ocasión acompañar al conjunto que dirige Gerardo Martino (hasta el último día) será bastante más complicado, fastidioso y costoso.



Es que el equipo nacional no jugará nunca en una misma sede. Y en caso de llegar a la final debe disputar seis encuentros (tres de fase de Grupos, uno de Cuartos de Final, uno de Semifinal y la Final), los cuales se llevarán a cabo en seis ciudades diferentes: San Francisco, Chicago, Seattle, Boston, Houston y New Jersey, en ese orden.

En este sentido, El Cronista realizó un relevamiento vía internet de los precios del viaje para una persona durante los 20 días que dura la competencia (6 al 26 de junio), incluyendo pasajes, hoteles, tickets y alimentación, (antes de que las diferentes empresas de turismo comiencen a ofrecer sus "paquetes"), siempre teniendo en cuenta que la Argentina además se clasifique primera en el Grupo D.



El rubro "pasajes" es el más oneroso debido fundamentalmente al boleto de ida y vuelta Argentina/EE.UU/Argentina, que puede ir de los u$s 1000 a los u$s 1200. Sumado esto a los viajes entre sedes da un promedio de u$s 4000, dependiendo del tipo de vuelos que se elijan.



En concepto de alojamiento, existen en este caso una gran variedad de posibilidades en todas las localidades, pero por u$s 100 se pueden conseguir hoteles o moteles muy cómodos y "limpitos". O sea que en este rubro hay que agregar a la cuenta u$s 2000.



En relación a las entradas para los partidos, excluyendo a la Final, el promedio alcanza los u$s 200, es decir que por cinco juegos hay que desembolsar u$s 1000. En este momento se puede comprar, desde aquí, en reventa legal por ese precio en Ticketbis. En Estados Unidos también se pueden adquirir en varios sitios de reventa o en Ticketmaster, la empresa oficial de la Copa. El tema de la Final es diferente porque aún no se pusieron a la venta. Los que tenía Ticketbis se vendieron o "desaparecieron" por alguna extraña razón. Pero no costará menos de u$s 500 seguro.



Finalmente, hay que agregar el rubro alimenticio, que obviamente no es menor. Y si se quiere comer medianamente bien se tiene que hablar de unos u$s 50 diarios. Multiplicado por 20 días da u$s 1000. A menos que se quiera ingerir sólo Big Macs en McDonald’s a lo largo del dia. El combo con papas y gaseosa vale u$s 7.

Todo esto, más u$s 500 en gastos varios, como taxis, merchandising, etc, da un total de u$s 9000. "Poco" si Argentina con Messi sale campeón por primera vez y se recorrió Norteamérica, demasiado si otra vez sale segundo.