Se retiró Ginóbili, el ídolo que bañó de oro a la Argentina y cosechó millones en la NBA

El bahiense Emanuel Ginóbili, el mejor basquetbolista argentino de la historia, anunció de manera oficial su retiro de la actividad a los 41 años, luego de 16 temporadas en la NBA.

A través de un mensaje en las redes sociales, Ginóbili comunicó que no renovará su contrato con los San Antonio Spurs.

"Con una gran mezcla de emociones les cuento que decidí retirarme del básquet. Enorme gratitud para mi familia, amigos, compañeros, DTs, aficionados y todos los que fueron parte de mi vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que superó cualquier tipo de sueño", escribió.

Su impacto a nivel global lo ubica en el podio de los más grandes de Argentina, junto a Diego Maradona, Lionel Messi, Juan Manuel Fangio, Roberto De Vicenzo y Guillermo Vilas.

"Manu" nació el 28 de julio de 1977 en Bahía Blanca, y empezó a jugar en las inferiores del Club Estudiantes de su ciudad natal. Debutó como profesional en Andino de La Rioja, para después volver a Estudiantes, donde jugó dos temporadas antes de marcharse al básquet italiano.

Ya en Italia, con Kinder Bologna ganó dos MVP consecutivos de la Liga Italiana (2000-2001 y 2001-2002), un MVP de Copa de Italia en 2002, un MVP de las Finales de la Euroliga de 2001 y la Triple Corona (Liga, Copa de Italia y Euroliga de la temporada 2000-2001, respectivamente).

San Antonio Spurs lo seleccionó en la 57ª posición del draft de la NBA de 1999, debutando en 2002. Pronto se convirtió en uno de los jugadores clave del equipo, consiguiendo el campeonato de la NBA en su primera temporada, dos más en 2005, 2007 y un cuarto título en 2014. En 2005 y 2011 disputó el All-Star Game y en 2008 fue nombrado Mejor Sexto Hombre de la NBA e incluido dos veces en el tercer mejor quinteto de la liga (temporada 2007-2008 y 2013-2014). Además, en 2005 fue segundo a un voto de Tim Duncan del Premio Bill Russell al MVP de las Finales de la NBA y figuró en el Top Ten del MVP de la Temporada de la NBA en 2007-08 (décimo) y 2010-11 (octavo), siendo en esa última y en la temporada de 2009-10 (undécimo) el jugador mejor posicionado de su equipo.

Junto con Bill Bradley, es el único jugador que consiguió ganar una Euroliga, un campeonato de la NBA y una medalla de oro olímpica. En el año 2015, el tridente formado por Tony Parker, Emanuel Ginóbili y Tim Duncan, conocidos como "The Big Three", se convirtió en el trío de basquetbolistas que más partidos han jugado juntos en la historia de la NBA, superando al de los Boston Celtics de los años 80, formado por Bird, Parish y McHale. En 2014 se convierte en el único jugador argentino en llegar a los mil partidos en la NBA.

Sus promedios de 13,3 puntos, 3,8 asistencias y 3,5 rebotes por partido no explican ni un poco su impacto en la cancha. Su competitividad nunca tuvo límites, y por eso pudo competir frente a rivales más altos, más fuertes y mejores que él. Un total de 1057 partidos de temporada regular y 218 de playoffs así lo atestiguan, tanto como sus 14.042 puntos, 4001 asistencias y 1392 robos.

Con la selección argentina, el éxito ha sido similar, siendo una de las piezas claves de La Generación Dorada. Debutó en 1998 y formó parte estelar del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 donde también fue nombrado MVP del torneo, el FIBA Diamond Ball 2008, los Campeonatos FIBA Américas de 2001 y de 2011 (MVP del primero), la medalla de plata del Campeonato Mundial de 2002 y del Campeonato FIBA Américas de 2003 y la medalla de bronce tanto del FIBA Diamond Ball 2004 como la de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Contribuyó en gran medida a que la Selección argentina se posicionara número 1 en el Ranking mundial de la FIBA desde 2008 hasta 2012. Se retiró luego de la derrota en cuartos de final de los Juegos Olímpicos 2016 contra Estados Unidos

Millonarios ingresos

Desde 2002, cuando se incorporó a los Spurs, los ingresos de Manu crecieron exponencialmente. En su primera temporada, su salario anual se arregló en u$s 1.325.000 y en la siguiente en u$s 1.457.500. Pero gracias a sus descollantes actuaciones, en 2004/05 se ubicó a la par de Tim Duncan y Tony Parker, las otras dos figuras del equipo. Así su sueldo llegó hasta los u$s 6.603.500. Ya con dos campeonatos ganados su cachet fue en alza, con u$s 7.428.937 para 2005/06, u$s 8.254.375 en 2006/07, u$s 9.079.811 en la 2007/08, u$s 9.905.248 en 2008/09 y u$s 10.728.130 en la siguiente.

En 2010/11 cobró u$s 11.854.584 y en 2011/12 u$s 12.981.038. El salario más alto de su carrera lo registró en 2012/2013 con u$s 14.107.492.

En 2014, aunque consiguió un cuarto título, su arreglo cayó hasta los u$s 7.5 millones teniendo en cuenta su edad y estado físico; y en la temporada 2014/15, a u$s 7 millones. Así, en 2015/16 negoció su contrato más bajo hasta ese momento con u$s 2.814.000. Al año siguiente, con 35 años, no renovó con San Antonio quedando como agente libre, y ante el interés de los Philadelphia 76ers por su ficha, los Spurs desembolsaron u$s 14 millones para incorporarlo nuevamente con un salario de u$s 2,5 millones, sumando así un total aproximado de un poco más de u$s 127 millones. Todo esto sin contar el dinero que ingresó gracias a los auspicios y marketing, una suma que no trascendió.