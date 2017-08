Se retira Usain Bolt, uno de los atletas mejor pagados del mundo

El hombre más rápido del mundo se acerca al final de su carrera. Usain "Relámpago" Bolt ofrecerá su última gran función en las pistas del Mundial de Atletismo de Londres 2017, que comienza hoy.

En este certamen espera conseguir su cuarto título mundial en los 100 metros llanos. Y fanáticos suyos de todo el mundo ya han agotado las 60.000 entradas que la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) había puesto a la venta para la jornada que se llevará a cabo el sábado 5 de agosto, cuando se corran las semifinales, y la final de la competencia.



Bolt comenzó a los 15 años, cuando se hizo con el título de campeón mundial junior de los 200 metros en Kingston, Jamaica. Luego, en 2012, estableció el récord olímpico (9,63 segundos) en los 100 metros de los Juegos de Londres. Finalmente, fue tres veces coronado en Río 2016.

Ahora, el carismático velocista planea cerrar con broche de oro una trayectoria marcada por los éxitos, tanto dentro como fuera de la pista.

Es que la leyenda jamaiquina no solo se destaca por haber roto varias marcas en competiciones, sino que también ha hecho historia al entrar a la lista de los atletas mejor pagados del mundo.

Este año se ubicó en el vigesimotercer puesto de los deportistas con mayores ingresos, de acuerdo a Forbes.

Bolt percibe ingresos totales por u$s 34,2 millones anualmente, de los cuales u$s 32 millones son únicamente por auspicios. Según releva el diario peruano Gestión, el corredor, además de consagrado atleta, se ha convertido en un as del marketing con más de una docena de patrocinadores, entre los que destacan Gatorade, Puma, Hublot , Kinder y Sprint.

Su mejor acuerdo es con la marca de calzado Puma, que factura a Bolt más de u$s 10 millones al año e incluye bonificaciones para los récords y medallas que alcance en las principales competiciones.

Además, Usain tiene una cadena de restaurantes en Jamaica, Usain Bolts Tracks&Records, así como una línea de perfumes, lo que dejaría una ganancia, entre sus dos negocios, de u$s 3 millones al año. Y su cachet por carrera está en los u$s 400.000.

El "Relámpago" incluso tuvo un personaje inspirado en él en la franquicia de videojuegos "Temple Run", que ha sido descargado más de mil millones de veces.

Sus ingresos netos, entre apariciones, premios y patrocinios, superan hasta en diez veces los de otras estrellas de la pista como el somalí nacionalizado británico Mohammed "Mo" Farah o el recién retirado decatlonista estadounidense Ashton Eaton.