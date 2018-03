Se agotaron las entradas para Argentina-Islandia y la reventa llega hasta los $ 200.000

El sábado 16 de junio a las 10 de la mañana en el Otkrytie Arena de Moscú la selección nacional va a debutar en el Mundial de Rusia ante su par de Islandia en partido perteneciente al Grupo D de la fase de grupos.

Sin duda se trata de uno de los encuentros más esperados no solo por los hinchas de ambos países, sino por miles de fanáticos del fútbol y asistentes al evento que iniciará dos días antes, lo que ha generado que los tickets se hayan agotado junto a los de la final.

Así lo informó la FIFA en el marco de un comunicado en el que informa que hoy se reabre la venta de entradas para la Copa, a la cual ya se asignaron más de un 1.300.000 de localidades.

"Las localidades a la venta engloban todos los encuentros a excepción del partido número 7 (Argentina-Islandia) y la final" dice la nota. Se trata de la tercera etapa de expendio y comenzará a las 6 de la mañana de Argentina.

Así que a partir de ahora, además de la posibilidad de comprar algún paquete con boletos incluidos o ser invitado por alguna empresa auspiciante, la única forma de asistir a este encuentro será a través de la reventa, que según pudo constatar El Cronista, alcanza en este momento cifras siderales y ridículas que llegan hasta los $ 200.000 en el sitio de StubHub. En este caso se trata de una platea en la mejor ubicación de la cancha del Spartak; y vale la pena destacar que agencias de viajes ofrecen combos que valen lo mismo, pero incluyen los pasajes, las entradas y la estadía por más de una semana.

También se puede conseguir por bastante menos una ubicación cercana por "apenas" $ 20.000. Y ayer, en la categoría más económica, los precios rondaban los $ 12.000. En Vía GoGo, el costo por este ticket era de $ 8000 cada uno.

El valor oficial de las entradas para esta fase es u$s 210 para la Categoría 1; u$s 165 para la Categoría 2; u$s 105 para la Categoría 3; u$s 22,53 para la Categoría 4 exclusiva para rusos.

De acuerdo a la FIFA, en el primer tramo de venta que comenzó en septiembre pasado se distribuyeron 735.168, mientras que en la segunda parte (entre el 5 de diciembre y el 31 de enero) se asignaron 568.448.

El público argentino ocupa el noveno puesto en el ranking de demanda con 15.214. Por encima están Rusia (197.832), Colombia (33.048), Brasil (24.656), Perú (21.946), Alemania (21.639), Estados Unidos (20.347), México (18.155) y Australia (15.906).

"Faltan sólo 94 días para el partido inaugural, y seguimos muy satisfechos con las ventas. La elevada demanda de los aficionados nacionales e internacionales demuestra la ilusión y el interés que despierta el Mundial de Rusia en todo el planeta", expresó Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA, en el comunicado que difundió la organización.